Ученые: Витамин B1 помогает при спинномозговых травмах

Травмы спинномозгового отдела провоцируют развитие хронических воспалительных реакций в головном мозге, что в итоге приводит к появлению когнитивных и поведенческих отклонений, подчеркивают исследователи. Виной всему - окись азота, проявляющая токсичные свойства при стрессах. В таких случаях витамин В1 устраняет негативные последствия воздействия оксида азота, понижая его концентрацию в организме.В рамках лабораторных работ было доказано, что введение витамина В1 крысам в первые сутки после травмы спины нормализовало уровень аминокислот мозга, заблокировав развитие воспалительного процесса.