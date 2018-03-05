Ученые: Витамин B1 помогает при спинномозговых травмах
Российские биологи из Московского госуниверситета, проведя серию экспериментов, выявили способность витамина В1 (тиамина) значительно улучшать состояние организма при травмах спинномозгового канала. Данное вещество способствует профилактике нейронных повреждений, информирует портал "Известий".
Травмы спинномозгового отдела провоцируют развитие хронических воспалительных реакций в головном мозге, что в итоге приводит к появлению когнитивных и поведенческих отклонений, подчеркивают исследователи. Виной всему - окись азота, проявляющая токсичные свойства при стрессах. В таких случаях витамин В1 устраняет негативные последствия воздействия оксида азота, понижая его концентрацию в организме.
В рамках лабораторных работ было доказано, что введение витамина В1 крысам в первые сутки после травмы спины нормализовало уровень аминокислот мозга, заблокировав развитие воспалительного процесса.
Травмы спинномозгового отдела провоцируют развитие хронических воспалительных реакций в головном мозге, что в итоге приводит к появлению когнитивных и поведенческих отклонений, подчеркивают исследователи. Виной всему - окись азота, проявляющая токсичные свойства при стрессах. В таких случаях витамин В1 устраняет негативные последствия воздействия оксида азота, понижая его концентрацию в организме.
В рамках лабораторных работ было доказано, что введение витамина В1 крысам в первые сутки после травмы спины нормализовало уровень аминокислот мозга, заблокировав развитие воспалительного процесса.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 15:00