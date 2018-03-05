В американском штате Нью-Мехико хранятся фрагменты НЛО из 1960 года
Во время беседы с журналистами британский экс-министр Пол Хеллиер рассказал об инциденте в 1960 г, когда военные заметили падающий корабль пришельцев. Сейчас фрагменты НЛО хранятся в американском штате Нью-Мехико.
Бывшие сотрудники служб помнят, как ученые после обработки информации, связанной с внеземными технологиями, рассказывали о своих результатах представителям пришельцев. Их называли высокими белыми существами, а также в то время было разработано два вида оружия, способного поразить НЛО.
Эксперты не сомневаются в словах известной личности, потому что в тех годах было зафиксировано много случаев столкновения свидетелей события с инопланетянами. После аварии части их аппарата были увезены в лабораторию и до сих пор исследуются учеными.
Бывшие сотрудники служб помнят, как ученые после обработки информации, связанной с внеземными технологиями, рассказывали о своих результатах представителям пришельцев. Их называли высокими белыми существами, а также в то время было разработано два вида оружия, способного поразить НЛО.
Эксперты не сомневаются в словах известной личности, потому что в тех годах было зафиксировано много случаев столкновения свидетелей события с инопланетянами. После аварии части их аппарата были увезены в лабораторию и до сих пор исследуются учеными.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:30