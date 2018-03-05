Учёные официально причислили термитов к тараканам

Учёные долгие годы спорили о том, к какому отряду относятся термиты. Ранее было решено, что эти насекомые являются отдельным отрядом, родственным с таракановым. В 1930-х годах специалисты впервые начали говорить о том, что термитов стоит причислить к тараканам, так как в ходе исследований в кишечнике этих насекомых были найдены сходные бактерии, позволяющие перерабатывать древесину. Термиты выращивают своё потомство в ходах, образованных в дереве. Насекомые кормят личинок анальным веществом, в котором находятся бактерии для переработки древесной пыли.В 2007 году учёные провели опыты, в ходе которых сравнили ДНК термитов и тараканов, принадлежащих к роду Cryptocercus. Анализ выявил родство между насекомыми. Только через 10 лет эти исследования были приняты во внимание комитетом ESA. Термиты официально причислены к тараканом, однако отмечается, что они более высокоразвиты.