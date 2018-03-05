Химики опробовали реакции, предложенные алгоритмом Chematica

Первая версия программы, предсказывающей итоги химических реакций, появилась еще в 70-х годах прошлого века, однако алгоритм был слишком сложный для полноценного прогнозирования итогов работ. Ученые Ульсанского нацинститута науки и технологий (Южная Корея) доработали программу, представив научному миру проект Chematica. На создание алгоритма ушло порядка 15-ти лет.Теперь Chematica обладает знаниями о 50 тыс. реакций из органической и неорганической химии. Алгоритм предлагает оптимальные пути проведения синтеза, когда на выходе получается немного большее или меньшее количество продукта. В отдельных химических реакциях количество шагов значительно уменьшилось.