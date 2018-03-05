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Химики опробовали реакции, предложенные алгоритмом Chematica

Международная группа ученых провела химические реакции, предложенные машинным алгоритмом Chematica. Компьютер применяет базу, прогнозируя итоги химических взаимосвязей. Данные исследования публикует журнал Chem.

Химики опробовали реакции, предложенные алгоритмом Chematica


Первая версия программы, предсказывающей итоги химических реакций, появилась еще в 70-х годах прошлого века, однако алгоритм был слишком сложный для полноценного прогнозирования итогов работ. Ученые Ульсанского нацинститута науки и технологий (Южная Корея) доработали программу, представив научному миру проект Chematica. На создание алгоритма ушло порядка 15-ти лет.

Теперь Chematica обладает знаниями о 50 тыс. реакций из органической и неорганической химии. Алгоритм предлагает оптимальные пути проведения синтеза, когда на выходе получается немного большее или меньшее количество продукта. В отдельных химических реакциях количество шагов значительно уменьшилось.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 13:40
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