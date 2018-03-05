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Юлианна Караулова подверглась критике из-за танцев рядом с движущейся машиной

Певица любит примерять различные образы и пробует свои силы в новых направлениях, а также решила удивить поклонников архивным роликом в Instagram. Однако Юлианна Караулова подверглась критике из-за танцев рядом с движущейся машиной, где не было водителя.

В сюжете исполнительница решила покинуть свой транспорт и начинает во время своих движений догонять его, пока позволяет скорость. В последний момент знаменитость эффектно прыгает на сидение и возвращает контроль над машиной. Подписчики отметили, что Юлианна Караулова создала интересный сюжет, а также выглядит в нем великолепно.

Юлианна Караулова подверглась критике из-за танцев рядом с движущейся машиной


Пользователи сетей призвали на помощь свое здравомыслие и отругали знаменитость за опасные трюки. Они назвали ее хулиганкой на каблуках, которую нужно срочно лишить прав. Фанаты предположили, что это были съемки клипа и авто могли поддерживать скрытые тросы, но сама артистка попросила их не беспокоиться, потому что все было под контролем.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:30
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