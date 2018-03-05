Автомобили Lexus в марте россиянам предлагают со скидками
В течение всего марта в России можно приобрести автомобили Lexus на выгодных условиях. Россиянам предлагается воспользоваться акцией при покупке любого кроссовера Lexus и седанов ES и LS.
Спецпредложение действует в рамках программы Lexus Trade-in, под которую попадают автомобили, выпущенные в 2017 году. В частности, при обмене подержаного автомобиля на новый кроссовер Lexus LX россияне смогут сэкономить 300 000 рублей, а если клиент предпочитает модели ES 200 и ES 250 или внедорожник GX, то скидки составят 200 000 рублей. Кроссоверы RX и NX предлагаются в марте с выгодой 150 000 рублей.
Недавно на российском рынке стартовали продажи автомобиля Lexus RX 350L в связи с этим компания запустила спецпредложение под названием «Один лидер. Больше возможностей». В рамках этого спецпредложения любую модификацию Lexus RX 350L можно приобрести в кредит с первоначальным взносом от 20 процентов от общей стоимости машины под 10,9 процента годовых.
Кроме того на определённые модели автомобилей Lexus в марте действует программа «Помощь на дороге».
Спецпредложение действует в рамках программы Lexus Trade-in, под которую попадают автомобили, выпущенные в 2017 году. В частности, при обмене подержаного автомобиля на новый кроссовер Lexus LX россияне смогут сэкономить 300 000 рублей, а если клиент предпочитает модели ES 200 и ES 250 или внедорожник GX, то скидки составят 200 000 рублей. Кроссоверы RX и NX предлагаются в марте с выгодой 150 000 рублей.
Недавно на российском рынке стартовали продажи автомобиля Lexus RX 350L в связи с этим компания запустила спецпредложение под названием «Один лидер. Больше возможностей». В рамках этого спецпредложения любую модификацию Lexus RX 350L можно приобрести в кредит с первоначальным взносом от 20 процентов от общей стоимости машины под 10,9 процента годовых.
Кроме того на определённые модели автомобилей Lexus в марте действует программа «Помощь на дороге».
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 10:50