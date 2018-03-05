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Ученые создали генеалогическое дерево из 13 миллионов людей

Генетикам удалось создать огромное генеалогическое дерево, которое состоит из 13 миллионов людей, живших на территории Европы, Америки, Австралии и Африки. Самое интересное в этом дереве то, что всех этих людей объединяет один предок, который жил всего 65 поколений назад, в то время, когда совершались великие географические открытия.

Ученый из университета Колумбии Янив Эрлих рассказал, что благодаря такому большому генеалогическому дереву удалось определить не только родственные связи, но и влияние генов долголетия на жизни людей, которых объединяет это дерево. Стало известно, что носители данного гена живут на пять лет дольше, чем другие.

Ученые создали генеалогическое дерево из 13 миллионов людей


Янив Эрлих и его команда для создания такого дерева проанализировали более 85 млн. разных записей, которые оставили люди на сайтах, посвященных генеалогии.

Специалисты признались, что вначале исследования ожидали найти лишь несколько тысяч людей, которых объединяет один предок, но им удалось открыть дерево, состоящее из 13 миллионов. Оказалось, что общий предок всех этих людей жил 65 поколений назад, как раз в то время, когда жил Христофор Колумб.
Наука
Добавил: Oleneva Сегодня, 03:30
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