Ученые создали генеалогическое дерево из 13 миллионов людей

Ученый из университета Колумбии Янив Эрлих рассказал, что благодаря такому большому генеалогическому дереву удалось определить не только родственные связи, но и влияние генов долголетия на жизни людей, которых объединяет это дерево. Стало известно, что носители данного гена живут на пять лет дольше, чем другие.Янив Эрлих и его команда для создания такого дерева проанализировали более 85 млн. разных записей, которые оставили люди на сайтах, посвященных генеалогии.Специалисты признались, что вначале исследования ожидали найти лишь несколько тысяч людей, которых объединяет один предок, но им удалось открыть дерево, состоящее из 13 миллионов. Оказалось, что общий предок всех этих людей жил 65 поколений назад, как раз в то время, когда жил Христофор Колумб.