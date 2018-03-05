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Лихтенштейне занимает лидерство по производству американских горок

Три вида американских горок, признанных самыми быстрыми и высокими во всем мире, производят в Лихтенштейне. Занимается производством данных мега конструкций фирма Intamin.

Зародилась сама компания Intanim, в этом же карликовом государстве. Машиностроительной фирмой создаются самые быстрые развлечения подобного рода на нашей планете. На территории Объединенных Арабских Эмиратов расположена горка «Formula Rossa», удерживающая рекордный показатель с сентября месяца 2010-го года. Уникальность заключается в возможности разгона до максимальной скорости - 240 километров в час, причем достигается показатель за 4,9 секунды. Подобная скорость отмечена у стартовых катапульт, используемых в авианосцах.
Лихтенштейне занимает лидерство по производству американских горок


Не менее известные американские горки, находящиеся в американском штате Нью-Джерси, названы «Kingda Ka». Их лидерство в самых высоких размерах, составляющих 139 метров, удерживающих рекорд с мая 2005 года. Их скорость движения, может уступать только аттракциону в ОАЭ. Детища Intanim занимают первые пять позиций в списке высочайших аттракционов. Уже к 2020 году, совместно с американскими партнерами, компания запланировала построить супер-горку, по высоте 152 метра, которую создатели назовут - «Skyscraper» и установят во Флориде.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 00:00
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