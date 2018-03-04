АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Восстание машин уже началось и технологии искусственного интеллекта порабощают человечество
EUR 69.47 USD 56.66
Курс валют на 03.03.2018

Петербург: 35-летняя учительница соблазнила 15-летнего ученика во время урока на дому

Учительница одной из частных школ Петербурга (по заявлению мамы подростка) соблазнила 15-летнего школьника во время урока на дому. Педагогу пока обвинение не предъявлено, однако учительница находится на подписке о невыезде.

Петербург: 35-летняя учительница соблазнила 15-летнего ученика во время урока на дому


Для своего избалованного отпрыска состоятельные родители из Санкт-Петербурга избрали домашнюю форму образования. К подростку приходили на дом педагоги из питерской частной школы. Во время одного из таких уроков 35-летняя учительница совратила своего ученика. Случилось это ещё в апреле 2017-го, мама сразу подала заявление в Следственный комитет. Тем не менее, педагог пока по-прежнему находится в статусе «подозреваемая», хотя статьи УК («Развратные действия» и «Половое сношение с лицом младше шестнадцати лет») – достаточно серьёзные и предусматривают до 4 лет лишения свободы. Но почему? Возможно, дело в самой личности «пострадавшего»?

Пятнадцатилетний будущий «профессиональный футболист» (так он себя сам позиционирует) учится на дому, ибо его отец хорошо зарабатывает в компании, реализующей нефтепродукты. Педагоги приходят к ученику в то время, когда удобно подростку. В соцсетях парень делится своими сексуальными победами и выкладывает фото с крутых вечеринок и снимки, где обнимается со звёздами (например, с Криштиану Роналдо)!

Тем временем, правоохранители, возбудившие уголовное дело ещё в 2017-м, ничего, кроме заявления матери подростка и сбивчивых показаний «совращённого» ученика, предъявить педагогу не могут.
Происшествия
Добавил: Максим Литвиненко Вчера, 23:40
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Алена Шишкова немного набрала вес и стала еще
Морозы и снегопады обошлись Великобритании в $1,4
Рита Дакота за час до отлета решила остаться на
Бывший супруг Даны Борисовой снова не дал ей
В Петербурге решили создать виртуальные памятники
Игроки просят убрать «красные зоны» в популярном
Ученые создали генеалогическое дерево из 13
Первый иск за нарушение польского закона о
Лихтенштейне занимает лидерство по производству
Петербург: 35-летняя учительница соблазнила
Владельцы жалуются на работу смарт-часов Apple
Замерли у экранов: в США назовут обладателей
В конгрессе раскритиковали Трампа за слова о
15-летний волжанин песней Высоцкого покорил судей
Дмитрий Песков трогательно танцевал с дочкой
В Малайзии любитель порно в голом виде напал на
Хакеры открыли доступ ко всем платным играм на
На «Евровидении» от Эстонии выступит русская
В США ветер сломил 227-летнее дерево, посаженное
Ученые: Снимок из космоса помог обнаружить
Американский студент расстрелял родителей из
Зрители уверены, что Саша Гобозов отобьет у
Байкалу вредят туристы и сточные воды: опрос
Певица Валерия напугала пользователей своей
Первые сувениры в честь свадьбы принца Гарри и
Дмитрий Шепелев нашел замену Жанне Фриске и
Microsoft оптимизировала Skype для более ранних
Составлен ТОП-5 злодеек современного кинематографа
Алексей Воробьев разочаровал поклонников новым
Активистка Femen пыталась помешать Берлускони
Просмотреть все новости