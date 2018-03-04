Петербург: 35-летняя учительница соблазнила 15-летнего ученика во время урока на дому

Для своего избалованного отпрыска состоятельные родители из Санкт-Петербурга избрали домашнюю форму образования. К подростку приходили на дом педагоги из питерской частной школы. Во время одного из таких уроков 35-летняя учительница совратила своего ученика. Случилось это ещё в апреле 2017-го, мама сразу подала заявление в Следственный комитет. Тем не менее, педагог пока по-прежнему находится в статусе «подозреваемая», хотя статьи УК («Развратные действия» и «Половое сношение с лицом младше шестнадцати лет») – достаточно серьёзные и предусматривают до 4 лет лишения свободы. Но почему? Возможно, дело в самой личности «пострадавшего»?Пятнадцатилетний будущий «профессиональный футболист» (так он себя сам позиционирует) учится на дому, ибо его отец хорошо зарабатывает в компании, реализующей нефтепродукты. Педагоги приходят к ученику в то время, когда удобно подростку. В соцсетях парень делится своими сексуальными победами и выкладывает фото с крутых вечеринок и снимки, где обнимается со звёздами (например, с Криштиану Роналдо)!Тем временем, правоохранители, возбудившие уголовное дело ещё в 2017-м, ничего, кроме заявления матери подростка и сбивчивых показаний «совращённого» ученика, предъявить педагогу не могут.