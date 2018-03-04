На «Евровидении» от Эстонии выступит русская оперная дива

Финал Eesti Laul – песенного отбора в Эстонии на предстоящее «Евровидение-2018» легко выиграла оперная дива Элина Нечаева. Сообщение об этом на днях появилось на сайте Eesti Laul. Девушка, которая теперь отправится в Португалию на музыкальный евроконкурс, по национальности – русская. Но песня-победительница написана… на итальянском языке, хотя автор музыки… эстонский композитор Михкель Маттисен! В такую «инернациональную композицию» внесла свою лепту и сама исполнительница. Нечаева (вместе с подругой Ксений Кучуковой) написали слова к песне «La forza» («la forza» по-русски - «сила»).Элина Нечаева родилась 26 лет тому назад в Таллине. Девушка владеет русским, эстонским, французским и английским языками. В подростковом возрасте Элина увлекалась многим (спорт, танцы, йога), но выбрала оперную сцену, ибо любовь к классической музыке – в генах семьи Нечаевых. По завершению музучилища, Таллинского университета и Эстонской академии музыки Элина участвует в вокальных конкурсах, работает фотомоделью. И вот теперь – представляет Эстонию на будущем конкурсе «Евровидение – 2018».