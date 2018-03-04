Ученые: Снимок из космоса помог обнаружить огромную колонию пингвинов

2 марта, в электронной версии научно-популярного журнала Nature появился рассказ об удивительном случае обнаружения громадной популяции пингвинов Адели. Более трёх лет назад благодаря фотоснимкам, сделанным Landsat из открытого космоса, учёные заметили следы пребывания на островах Дангер (Антарктида) огромной колонии пингвинов. Экспедиция (в составе американских, британских и французских исследователей) добралась до необжитых земель лишь в декабре 2015-го.При помощи дронов зоологи исследовали весь архипелаг и составили карту «расселения» нелетающих морских птиц. Количество пингвинов, составляющих доселе неизвестную науке колонию, оказалось невероятным: около полутора миллионов! Таким образом, острова Дангер служат пристанищем для половины пингвинов Адели, обитающих в этой части континента!Следует указать, что из-за глобального потепления численность нелетающих птиц в западной части Антарктиды постоянно уменьшается. Пингвины Адели, которых на Земле меньше 8 миллионов, занесены в Красную книгу как вид, близкий к «уязвимому положению».