Байкалу вредят туристы и сточные воды: опрос местных жителей

61 процент жителей, участвовавших в соцопросе, отмечают ухудшение экологического состояния Байкала. Их дополняют те, кто считает ухудшение незначительным. Девять процентов не заметили изменений ни в какую сторону.Большинство же с тревогой сморят на будущее местной окружающей среды. Более 60 процентов полагают, что ближайшие десять лет обстановка в байкальской экологии будет усугубляться.Наибольший вред экосистеме озера, как отметили местные жители, приносят сточные воды и туристы, которые сильно замусоривают водоем. Вредят озеру также лесные пожары, снижение уровня воды, браконьеры.В своем большинстве жители Иркутской области и Бурятии считают, что власти недостаточно уделяют внимания и вкладывают средств в дело защиты экологии Байкала.