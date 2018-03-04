АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Восстание машин уже началось и технологии искусственного интеллекта порабощают человечество
EUR 69.47 USD 56.66
Курс валют на 03.03.2018

Байкалу вредят туристы и сточные воды: опрос местных жителей

В течение последних пяти лет экологическая обстановка на Байкале ухудшилась и ухудшаться продолжает. Такое мнение имеют жители Бурятии и Иркутской области. Были опубликованы результаты социологического исследования опрошенных жителей 26 населенных пунктов Прибайкалья.

Байкалу вредят туристы и сточные воды: опрос местных жителей


61 процент жителей, участвовавших в соцопросе, отмечают ухудшение экологического состояния Байкала. Их дополняют те, кто считает ухудшение незначительным. Девять процентов не заметили изменений ни в какую сторону.

Большинство же с тревогой сморят на будущее местной окружающей среды. Более 60 процентов полагают, что ближайшие десять лет обстановка в байкальской экологии будет усугубляться.

Наибольший вред экосистеме озера, как отметили местные жители, приносят сточные воды и туристы, которые сильно замусоривают водоем. Вредят озеру также лесные пожары, снижение уровня воды, браконьеры.

В своем большинстве жители Иркутской области и Бурятии считают, что власти недостаточно уделяют внимания и вкладывают средств в дело защиты экологии Байкала.
Общество
Добавил: George21 Вчера, 21:10
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Алена Шишкова немного набрала вес и стала еще
Морозы и снегопады обошлись Великобритании в $1,4
Рита Дакота за час до отлета решила остаться на
Бывший супруг Даны Борисовой снова не дал ей
В Петербурге решили создать виртуальные памятники
Игроки просят убрать «красные зоны» в популярном
Ученые создали генеалогическое дерево из 13
Первый иск за нарушение польского закона о
Лихтенштейне занимает лидерство по производству
Петербург: 35-летняя учительница соблазнила
Владельцы жалуются на работу смарт-часов Apple
Замерли у экранов: в США назовут обладателей
В конгрессе раскритиковали Трампа за слова о
15-летний волжанин песней Высоцкого покорил судей
Дмитрий Песков трогательно танцевал с дочкой
В Малайзии любитель порно в голом виде напал на
Хакеры открыли доступ ко всем платным играм на
На «Евровидении» от Эстонии выступит русская
В США ветер сломил 227-летнее дерево, посаженное
Ученые: Снимок из космоса помог обнаружить
Американский студент расстрелял родителей из
Зрители уверены, что Саша Гобозов отобьет у
Байкалу вредят туристы и сточные воды: опрос
Певица Валерия напугала пользователей своей
Первые сувениры в честь свадьбы принца Гарри и
Дмитрий Шепелев нашел замену Жанне Фриске и
Microsoft оптимизировала Skype для более ранних
Составлен ТОП-5 злодеек современного кинематографа
Алексей Воробьев разочаровал поклонников новым
Активистка Femen пыталась помешать Берлускони
Просмотреть все новости