Байкалу вредят туристы и сточные воды: опрос местных жителей
В течение последних пяти лет экологическая обстановка на Байкале ухудшилась и ухудшаться продолжает. Такое мнение имеют жители Бурятии и Иркутской области. Были опубликованы результаты социологического исследования опрошенных жителей 26 населенных пунктов Прибайкалья.
61 процент жителей, участвовавших в соцопросе, отмечают ухудшение экологического состояния Байкала. Их дополняют те, кто считает ухудшение незначительным. Девять процентов не заметили изменений ни в какую сторону.
Большинство же с тревогой сморят на будущее местной окружающей среды. Более 60 процентов полагают, что ближайшие десять лет обстановка в байкальской экологии будет усугубляться.
Наибольший вред экосистеме озера, как отметили местные жители, приносят сточные воды и туристы, которые сильно замусоривают водоем. Вредят озеру также лесные пожары, снижение уровня воды, браконьеры.
В своем большинстве жители Иркутской области и Бурятии считают, что власти недостаточно уделяют внимания и вкладывают средств в дело защиты экологии Байкала.
61 процент жителей, участвовавших в соцопросе, отмечают ухудшение экологического состояния Байкала. Их дополняют те, кто считает ухудшение незначительным. Девять процентов не заметили изменений ни в какую сторону.
Большинство же с тревогой сморят на будущее местной окружающей среды. Более 60 процентов полагают, что ближайшие десять лет обстановка в байкальской экологии будет усугубляться.
Наибольший вред экосистеме озера, как отметили местные жители, приносят сточные воды и туристы, которые сильно замусоривают водоем. Вредят озеру также лесные пожары, снижение уровня воды, браконьеры.
В своем большинстве жители Иркутской области и Бурятии считают, что власти недостаточно уделяют внимания и вкладывают средств в дело защиты экологии Байкала.
Общество
Добавил: George21 Вчера, 21:10