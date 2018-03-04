АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Восстание машин уже началось и технологии искусственного интеллекта порабощают человечество
EUR 69.47 USD 56.66
Курс валют на 03.03.2018

Пользователи Сети считают, что молодой супруг Надежды Бабкиной выглядит почти ее ровесником

Муж Надежды Бабкиной выглядит старше своего возраста.

Пользователи Сети считают, что молодой супруг Надежды Бабкиной выглядит почти ее ровесником


Молодой муж народной артистки Надежды Бабкиной, которой в настоящее время 67 лет выглядит на 15 лет больше своего настоящего возраста, именно к такому мнению пришли пользователи Сети. А причиной этому стали недавние снимки с юбилея Вячеслава Зайцева, которые артистка выложила на своей личной страничке в Интернете.

Горшечкову Евгению Александровичу, который больше известен под псевдонимом Евгений Гор, сейчас 37 лет, но выглядит он на все 50, уверенны фанаты Надежды Бабкиной. Под опубликованным фотоснимком исполнительница выразила слова благодарности всем присутствующим гостям на юбилее Зайцева и еще раз поздравила юбиляра с Днем рождения.

Как раз под одним из снимков начались жаркие споры по поводу внешнего вида ее избранника. Надежда Бабкина всегда выставляла свою личную жизнь напоказ и всем давно известно об ее увлечениях молодыми парнями. С Евгением народная артистка находится в отношениях уже 13 лет, а знакомство их произошло во время одного из конкурсов. Надежда была в жюри, а Гор выступал.

Разница между ними 30 лет, но это совершенно не мешает им. Бабкина с Гором живет в «гостевом браке», но певица все равно очень счастлива.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 18:22
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В плазменном шаре был замечен двигающийся
Лолита Милявская напомнила пользователям Сети,
Ученые: В этом году на нашу планету обрушатся 30
Ученые: Лечение онкологии стало возможным
Toyota создала подразделение для разработки
Пользователи Сети считают, что молодой супруг
В 2018 году Apple выпустит бюджетный MacBook Air
Новое купе Mercedes-AMG GT показали на тизерах в
Более 40 городов по всему миру полностью перешли
Внедорожник Toyota RAV4 2019 года представили на
СМИ: Пианист Олег Полянский был любовником
В Москве сотрудники полиции задержали сошедшего с
Питание беременной матери влияет на скорость
Немецкие социал-демократы согласились создать
Борис Гребенщиков после госпитализации в клинику
Мама Тимати Симона Юнусова разрешает 3-летней
Игорь Николаев трогательно поздравил Аллу
Анна Седокова недовольна услугами аэропорта
Дана Борисова опубликовала пост, в котором
Еврокомиссия выделит Украине 32,5 млн евро на
Российские ученые восстанавливают скелет мамонта
Аукцион шкатулок для сигар собрал более €1,4 млн
Зять Ольги Зарубиной Евгений Гудков хочет
50-летняя Памела Андерсон готова выйти замуж в
Тутта Ларсен рассказала о своем отношении к
Роза Сябитова огорчила поклонников рассуждениями
В Facebook чат-боты ставят пользователям ложные
Сын Полины Гагариной приобрел метеорит, в
В России «упали» цены на смартфон Samsung Galaxy
Рестайлинговый кроссовер Honda Pilot запечатлён
Просмотреть все новости