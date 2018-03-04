Пользователи Сети считают, что молодой супруг Надежды Бабкиной выглядит почти ее ровесником

Молодой муж народной артистки Надежды Бабкиной, которой в настоящее время 67 лет выглядит на 15 лет больше своего настоящего возраста, именно к такому мнению пришли пользователи Сети. А причиной этому стали недавние снимки с юбилея Вячеслава Зайцева, которые артистка выложила на своей личной страничке в Интернете.Горшечкову Евгению Александровичу, который больше известен под псевдонимом Евгений Гор, сейчас 37 лет, но выглядит он на все 50, уверенны фанаты Надежды Бабкиной. Под опубликованным фотоснимком исполнительница выразила слова благодарности всем присутствующим гостям на юбилее Зайцева и еще раз поздравила юбиляра с Днем рождения.Как раз под одним из снимков начались жаркие споры по поводу внешнего вида ее избранника. Надежда Бабкина всегда выставляла свою личную жизнь напоказ и всем давно известно об ее увлечениях молодыми парнями. С Евгением народная артистка находится в отношениях уже 13 лет, а знакомство их произошло во время одного из конкурсов. Надежда была в жюри, а Гор выступал.Разница между ними 30 лет, но это совершенно не мешает им. Бабкина с Гором живет в «гостевом браке», но певица все равно очень счастлива.