Ученые: В этом году на нашу планету обрушатся 30 магнитных бурь разной мощности

Было замечено, что показатели по сравнению с прошлогодними аналогами выросли в 6 раз. Сейчас уже зафиксированы небольшие всплески, но март станет месяцем, когда 25 бурь будут атаковать поверхность Земли.Некоторые из них будут сильными и продлятся длительно время. По расчетам экспертов, солнечные выбросы плазмы будут проходить 14 - 17 числа. Они вызовут изменения в геомагнитной обстановке и станут причиной негативного явления.