Ученые: В этом году на нашу планету обрушатся 30 магнитных бурь разной мощности
Ученые выяснили, что в этом году на нашу планету обрушатся 30 магнитных бурь, имеющих разную мощность. Из них сложными будут 5% , а также к ним присоединятся электронные перепады в космосе.
Было замечено, что показатели по сравнению с прошлогодними аналогами выросли в 6 раз. Сейчас уже зафиксированы небольшие всплески, но март станет месяцем, когда 25 бурь будут атаковать поверхность Земли.
Некоторые из них будут сильными и продлятся длительно время. По расчетам экспертов, солнечные выбросы плазмы будут проходить 14 - 17 числа. Они вызовут изменения в геомагнитной обстановке и станут причиной негативного явления.
Было замечено, что показатели по сравнению с прошлогодними аналогами выросли в 6 раз. Сейчас уже зафиксированы небольшие всплески, но март станет месяцем, когда 25 бурь будут атаковать поверхность Земли.
Некоторые из них будут сильными и продлятся длительно время. По расчетам экспертов, солнечные выбросы плазмы будут проходить 14 - 17 числа. Они вызовут изменения в геомагнитной обстановке и станут причиной негативного явления.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:50