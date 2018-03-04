Ламберт пожелал Звягинцеву победы на «Оскаре»

Фильм «Не любовь» накануне проведения церемонии вручения «Оскаров» Американской киноакадемии, получил высшую кинематографическую награду Франции – премию «Сезар» (а до этого удостоился Приза жюри на Каннском фестивале).Поздравляя Андрея с заслуженной наградой, Кристофер искренне пожелал ему взять «Оскара».Он отметил, что у французов в подобных случаях, когда им желают удачи, говорят merde, как ответ «к черту» на русское «Ни пуха, ни пера».Кристофер Ламберт, кстати, в эти дни был в Ханты-Мансийске, как почетный гость проходящего там фестиваля «Дух огня».Напомним, 4 февраля в Лос-Анджелесе пройдет ежегодное вручение премии Американский киноакадемии «Оскар». Кинолента «Не любовь» российского режиссера Андрея Звягинцева номинирована на лучший фильм на иностранном языке.