Ламберт пожелал Звягинцеву победы на «Оскаре»
Французский актер, звезда Голливуда, Кристофер Ламберт, посмотрев фильм российского кинорежиссера Андрея Звягинцева «Не любовь», которым восхитился, пожелал россиянину победы на «Оскаре».
Фильм «Не любовь» накануне проведения церемонии вручения «Оскаров» Американской киноакадемии, получил высшую кинематографическую награду Франции – премию «Сезар» (а до этого удостоился Приза жюри на Каннском фестивале).
Поздравляя Андрея с заслуженной наградой, Кристофер искренне пожелал ему взять «Оскара».
Он отметил, что у французов в подобных случаях, когда им желают удачи, говорят merde, как ответ «к черту» на русское «Ни пуха, ни пера».
Кристофер Ламберт, кстати, в эти дни был в Ханты-Мансийске, как почетный гость проходящего там фестиваля «Дух огня».
Напомним, 4 февраля в Лос-Анджелесе пройдет ежегодное вручение премии Американский киноакадемии «Оскар». Кинолента «Не любовь» российского режиссера Андрея Звягинцева номинирована на лучший фильм на иностранном языке.
Фильм «Не любовь» накануне проведения церемонии вручения «Оскаров» Американской киноакадемии, получил высшую кинематографическую награду Франции – премию «Сезар» (а до этого удостоился Приза жюри на Каннском фестивале).
Поздравляя Андрея с заслуженной наградой, Кристофер искренне пожелал ему взять «Оскара».
Он отметил, что у французов в подобных случаях, когда им желают удачи, говорят merde, как ответ «к черту» на русское «Ни пуха, ни пера».
Кристофер Ламберт, кстати, в эти дни был в Ханты-Мансийске, как почетный гость проходящего там фестиваля «Дух огня».
Напомним, 4 февраля в Лос-Анджелесе пройдет ежегодное вручение премии Американский киноакадемии «Оскар». Кинолента «Не любовь» российского режиссера Андрея Звягинцева номинирована на лучший фильм на иностранном языке.
Культура
Добавил: George21 Вчера, 19:40