Mercedes-Benz A-Class Sedan проходит завершающие тесты

Седан Mercedes-Benz A-Class в разработке находится уже давно, по предположению экспертов дебют автомобиля состоится во второй половине текущего года. Свои финальные тесты новинка проходит под плотным камуфляжным покрытием. В то же время уже известно, что седан построен на платформе MFA в салоне автомобиля будет больше места, чем у седана CLA.Разработчики пока не сообщают о силовых агрегатах новинки, но эксперты полагают, что автомобиль получит бензиновый турбомотор производительностью 224 лошадиные силы. Также в моторную линейку может войти новый двигатель объёмом 1,3 литра мощностью 224 «лошади», а для европейского рынка седан будет комплектоваться дизельным агрегатом Renault-Nissan.Официальный дебют Mercedes-Benz A-Class Sedan состоится на автосалоне в Женеве, который откроет свои двери на предстоящей неделе.