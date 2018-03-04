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Mercedes-Benz A-Class Sedan проходит завершающие тесты

Фотошпионы запечатлели автомобиль Mercedes-Benz A-Class Sedan во время прохождения последних испытаний. Ожидается, что новинка появится на рынке по цене от 30 000 долларов и станет самой доступной моделью немецкого бренда.

Mercedes-Benz A-Class Sedan проходит завершающие тесты


Седан Mercedes-Benz A-Class в разработке находится уже давно, по предположению экспертов дебют автомобиля состоится во второй половине текущего года. Свои финальные тесты новинка проходит под плотным камуфляжным покрытием. В то же время уже известно, что седан построен на платформе MFA в салоне автомобиля будет больше места, чем у седана CLA.

Разработчики пока не сообщают о силовых агрегатах новинки, но эксперты полагают, что автомобиль получит бензиновый турбомотор производительностью 224 лошадиные силы. Также в моторную линейку может войти новый двигатель объёмом 1,3 литра мощностью 224 «лошади», а для европейского рынка седан будет комплектоваться дизельным агрегатом Renault-Nissan.

Официальный дебют Mercedes-Benz A-Class Sedan состоится на автосалоне в Женеве, который откроет свои двери на предстоящей неделе.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 19:10
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