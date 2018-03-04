50-летняя Памела Андерсон готова выйти замуж в пятый раз

Памеле Андерсон уже исполнилось 50 лет, но на своей личной жизни ставить крест она не намерена. Артистка написала, что замужем была не один раз и готова повторить это вновь. В данное время красотка в отношениях с молодым избранником, который не против, чтоб они узаконили свои отношения.Ее бойфрендом является футболист Адила Рами, которому 31 год. Проживает он во Франции и играет за испанскую команду и за сборную Франции. Знакомство с ним произошло на Каннском кинофестивале весной минувшего года и с того дня они неразлучны.Молодой человек предложил совместно проживать в его доме, расположенном в Марселе, где она теперь проводит большую часть времени. Из-за своих работ им часто приходится разлучаться, но это не мешает им навещать друг друга.Это Рождество влюбленные отметили вместе, поскольку Рами прилетел к ней в Лос-Анджелес специально из Франции. А позже к ним присоединились взрослые дети Памелы – Брэндон и Дилан, которые в прекрасных отношениях с ее избранником.Стоит напомнить, что у актрисы было 4 брака, ее мужьями были Томми Ли, Кид Рок и Рик Соломон за которого она выходила замуж дважды.