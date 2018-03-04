50-летняя Памела Андерсон готова выйти замуж в пятый раз
Памела Андерсон не против вновь связать себя узами брака.
Памеле Андерсон уже исполнилось 50 лет, но на своей личной жизни ставить крест она не намерена. Артистка написала, что замужем была не один раз и готова повторить это вновь. В данное время красотка в отношениях с молодым избранником, который не против, чтоб они узаконили свои отношения.
Ее бойфрендом является футболист Адила Рами, которому 31 год. Проживает он во Франции и играет за испанскую команду и за сборную Франции. Знакомство с ним произошло на Каннском кинофестивале весной минувшего года и с того дня они неразлучны.
Молодой человек предложил совместно проживать в его доме, расположенном в Марселе, где она теперь проводит большую часть времени. Из-за своих работ им часто приходится разлучаться, но это не мешает им навещать друг друга.
Это Рождество влюбленные отметили вместе, поскольку Рами прилетел к ней в Лос-Анджелес специально из Франции. А позже к ним присоединились взрослые дети Памелы – Брэндон и Дилан, которые в прекрасных отношениях с ее избранником.
Стоит напомнить, что у актрисы было 4 брака, ее мужьями были Томми Ли, Кид Рок и Рик Соломон за которого она выходила замуж дважды.
Памеле Андерсон уже исполнилось 50 лет, но на своей личной жизни ставить крест она не намерена. Артистка написала, что замужем была не один раз и готова повторить это вновь. В данное время красотка в отношениях с молодым избранником, который не против, чтоб они узаконили свои отношения.
Ее бойфрендом является футболист Адила Рами, которому 31 год. Проживает он во Франции и играет за испанскую команду и за сборную Франции. Знакомство с ним произошло на Каннском кинофестивале весной минувшего года и с того дня они неразлучны.
Молодой человек предложил совместно проживать в его доме, расположенном в Марселе, где она теперь проводит большую часть времени. Из-за своих работ им часто приходится разлучаться, но это не мешает им навещать друг друга.
Это Рождество влюбленные отметили вместе, поскольку Рами прилетел к ней в Лос-Анджелес специально из Франции. А позже к ним присоединились взрослые дети Памелы – Брэндон и Дилан, которые в прекрасных отношениях с ее избранником.
Стоит напомнить, что у актрисы было 4 брака, ее мужьями были Томми Ли, Кид Рок и Рик Соломон за которого она выходила замуж дважды.