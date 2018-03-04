В 2018 году Apple выпустит бюджетный MacBook Air

Эксперт решил сделать ставку на то, что во второй половине ткущего года на рынок Apple выпустит обновленный и более доступный ноутбук MacBook Air. Также он не исключает высокого уровня спроса на данный продукт, поэтому американцы в будущем вполне могут нарастить объемы производства ультрабука.По мнению аналитика, обновление линейки портативных компьютеров Apple уже давно не происходило, поэтому стоит ожидать появление более производительной аппаратной архитектуры, соответственно современных процессоров, видеокарт и других опций.