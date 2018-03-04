В 2018 году Apple выпустит бюджетный MacBook Air
Согласно предоставленной информации, автором которой является аналитик компании KGI Мин-Чи Куо, американская компания Apple выпустит бюджетный ноутбук MacBook Air в 2018 году. Также в этот период на рынке должны появиться такие «яблочные» устройства как AirPods и iPhone, оснащенный 6,1-дюймовым дисплеем стандарта LCD.
Эксперт решил сделать ставку на то, что во второй половине ткущего года на рынок Apple выпустит обновленный и более доступный ноутбук MacBook Air. Также он не исключает высокого уровня спроса на данный продукт, поэтому американцы в будущем вполне могут нарастить объемы производства ультрабука.
По мнению аналитика, обновление линейки портативных компьютеров Apple уже давно не происходило, поэтому стоит ожидать появление более производительной аппаратной архитектуры, соответственно современных процессоров, видеокарт и других опций.
Эксперт решил сделать ставку на то, что во второй половине ткущего года на рынок Apple выпустит обновленный и более доступный ноутбук MacBook Air. Также он не исключает высокого уровня спроса на данный продукт, поэтому американцы в будущем вполне могут нарастить объемы производства ультрабука.
По мнению аналитика, обновление линейки портативных компьютеров Apple уже давно не происходило, поэтому стоит ожидать появление более производительной аппаратной архитектуры, соответственно современных процессоров, видеокарт и других опций.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 18:20