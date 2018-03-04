Новое купе Mercedes-AMG GT показали на тизерах в преддверии официального дебюта

В то же время рассмотрев тизеры, можно увидеть, что Mercedes-AMG GT Coupe оснащён решёткой радиатора с вертикальными планками и крупным шильдиком по центру. Также на картинках изображён силуэт автомобиля с плавными линиями, агрессивный аэродинамический обвес, легкосплавные колёсные диски и светодиодные фары. В задней части видны массивные патрубки выхлопной системы и большой диффузор.Официальная презентация нового автомобиля Mercedes-AMG GT Coupe состоится в Женеве на днях. По словам экспертов, под капотом купе будет установлен битурбированный двигатель V8 AMG объёмом 4,0 литра производительностью 600 лошадиных сил. Динамические характеристики новинки обнародуют на презентации. Позднее немецкие разработчики намерены выпустить гибридную модификацию мощностью 800 «лошадей».