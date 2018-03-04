АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Восстание машин уже началось и технологии искусственного интеллекта порабощают человечество
EUR 69.47 USD 56.66
Курс валют на 03.03.2018

Более 40 городов по всему миру полностью перешли на возобновляемые источники энергии

По данным Fast Company, в мире около 40 городов окончательно отказались от углеродных источников энергии и перешли на возобновляемые. Также отмечается, что около 100 городов на 70% питаются энергией от возобновляемых источников.

Более 40 городов по всему миру полностью перешли на возобновляемые источники энергии


Примечательно, что после подписания Парижского соглашения, в мире выросло число городов, которые уже начали процедуру отказа от сжигаемого топлива. Таким образом, данный показатель увеличился с 308 до 572.

Так, к примеру, в США есть города, которые в большей мере добывают энергию возобновляемым путем. В этот список входят такие населенные пункты как Сиэттл, Юджин и Аспен. Также отмечается город Берлингтон, Атланта и Сан-Диего. Указанные выше центры на 70% перешли на возобновляемые источники энергии.

Наращивать темпы потребления «чистой» энергии в этих городах будут путем субсидирования предприятий за использования специальных установок, то есть солнечных панелей, ветрогенераторов и т.д. При этом эксперты считают, что в большей мере следует обращать внимание именно на предприятия, которые используют ископаемое топливо в качестве источников энергии.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 18:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В плазменном шаре был замечен двигающийся
Лолита Милявская напомнила пользователям Сети,
Ученые: В этом году на нашу планету обрушатся 30
Ученые: Лечение онкологии стало возможным
Toyota создала подразделение для разработки
Пользователи Сети считают, что молодой супруг
В 2018 году Apple выпустит бюджетный MacBook Air
Новое купе Mercedes-AMG GT показали на тизерах в
Более 40 городов по всему миру полностью перешли
Внедорожник Toyota RAV4 2019 года представили на
СМИ: Пианист Олег Полянский был любовником
В Москве сотрудники полиции задержали сошедшего с
Питание беременной матери влияет на скорость
Немецкие социал-демократы согласились создать
Борис Гребенщиков после госпитализации в клинику
Мама Тимати Симона Юнусова разрешает 3-летней
Игорь Николаев трогательно поздравил Аллу
Анна Седокова недовольна услугами аэропорта
Дана Борисова опубликовала пост, в котором
Еврокомиссия выделит Украине 32,5 млн евро на
Российские ученые восстанавливают скелет мамонта
Аукцион шкатулок для сигар собрал более €1,4 млн
Зять Ольги Зарубиной Евгений Гудков хочет
50-летняя Памела Андерсон готова выйти замуж в
Тутта Ларсен рассказала о своем отношении к
Роза Сябитова огорчила поклонников рассуждениями
В Facebook чат-боты ставят пользователям ложные
Сын Полины Гагариной приобрел метеорит, в
В России «упали» цены на смартфон Samsung Galaxy
Рестайлинговый кроссовер Honda Pilot запечатлён
Просмотреть все новости