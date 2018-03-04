Более 40 городов по всему миру полностью перешли на возобновляемые источники энергии

Примечательно, что после подписания Парижского соглашения, в мире выросло число городов, которые уже начали процедуру отказа от сжигаемого топлива. Таким образом, данный показатель увеличился с 308 до 572.Так, к примеру, в США есть города, которые в большей мере добывают энергию возобновляемым путем. В этот список входят такие населенные пункты как Сиэттл, Юджин и Аспен. Также отмечается город Берлингтон, Атланта и Сан-Диего. Указанные выше центры на 70% перешли на возобновляемые источники энергии.Наращивать темпы потребления «чистой» энергии в этих городах будут путем субсидирования предприятий за использования специальных установок, то есть солнечных панелей, ветрогенераторов и т.д. При этом эксперты считают, что в большей мере следует обращать внимание именно на предприятия, которые используют ископаемое топливо в качестве источников энергии.