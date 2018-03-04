Мама Тимати Симона Юнусова разрешает 3-летней внучке Алисе интересоваться мальчиками

Женщина отметила, что одна родительница считает такие отношения недопустимыми даже в дошкольном возрасте. Она была удивлена мнением этой особы, потому что дети тоже могут испытывать взрослые эмоции. Симона Юнусова даже показала читателям фото, где ее внучка стоит рядом с мальчиком.Поклонники согласились с мнением матери музыканта, потому что тоже сталкивались с ситуациями, когда женщины запрещали своим чадам плакать или испытывать симпатию друг к другу. Такое поведение свойственно только лицам, которые несчастны в жизни, а потому стараются передать стереотипы детям.