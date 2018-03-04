Питание беременной матери влияет на скорость старения мозга ребенка

Программа ученых наглядно продемонстрировала четкую взаимосвязь между скоростью разрушения мозга и возрастом роженицы. Алкогольные напитки, гипертония и сердечно-сосудистые заболевания также влияли на головной мозг ребенка. Кроме того, немаловажным фактором ускоренного старения нервных клеток стало неправильное или неполноценное питание беременной женщины в период вынашивания плода.Дети, недоедавшие в утробе матери, по мере старения организма чаще сталкивались с проблемами некачественной работы мозга. Одновременно увядание мозга в пожилом периоде прямо связано с индивидуальными особенностями органа и здоровьем человека в течение его жизни.