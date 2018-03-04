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Зять Ольги Зарубиной Евгений Гудков хочет проверить на детекторе лжи Дмитрия Шепелева

Зять Ольги Зарубиной был настолько возмущен передачей Дмитрия Шепелева, что хочет проверить его на детекторе лжи. Евгения Гудкова поразили обвинения в адрес его близких людей.

Он сразу не хотел участвовать в съемках и прилетать в столицу из-за отсутствия паспорта России. Тогда сотрудники обещали уладить все формальности, но в реальности все случилось иначе.

Зять Ольги Зарубиной Евгений Гудков хочет проверить на детекторе лжи Дмитрия Шепелева


Евгений Гудков усомнился в правильности действий Романа Устюжанина, назвавшего наследницу Юлию наркоманкой, хотя девушка ходит в церковь и не имеет такой вредной привычки. Сейчас мужчина не может вернуться домой, имея проблемы с документом, а также он не получил обещанного гонорара. Вместо 2500 долларов ему выплатили только половину суммы.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:50
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