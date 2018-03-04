Зять Ольги Зарубиной Евгений Гудков хочет проверить на детекторе лжи Дмитрия Шепелева

Он сразу не хотел участвовать в съемках и прилетать в столицу из-за отсутствия паспорта России. Тогда сотрудники обещали уладить все формальности, но в реальности все случилось иначе.Евгений Гудков усомнился в правильности действий Романа Устюжанина, назвавшего наследницу Юлию наркоманкой, хотя девушка ходит в церковь и не имеет такой вредной привычки. Сейчас мужчина не может вернуться домой, имея проблемы с документом, а также он не получил обещанного гонорара. Вместо 2500 долларов ему выплатили только половину суммы.