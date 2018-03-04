В России «упали» цены на смартфон Samsung Galaxy A5 (2017)
На рынке России снизилась стоимость мобильного устройства Samsung Galaxy A5 (2017), который появился в стране в январе прошлого года. Таким образом, его ценник упал с отметки 27 990 до 16 970 рублей.
Отмечается, что подобной скидки магазинам удалось добиться благодаря снижению закупочной стоимости девайса компанией Samsung. Новый ценник не влияет на сертификацию Samsung Galaxy A5 (2017) в российском регионе, и он все также будет поддерживать работу с российскими сетями LTE 4G.
Стоит напомнить, что телефон оснащен 5,2-дюймовым дисплеем стандарта Super AMOLED. В аппаратной основе работает процессор Exynos 7880, а к нему прилагается модуль ОЗУ с объемом 3 гигабайта и встроенный носитель данных на 32 Гб. Разрешение фронтальной и основной камер идентичное – 16 мегапикселей. Оборудование питается электричеством от аккумулятора с емкостью 3000 мАч. Можно выделить модемы Bluetooth 4.2 LE, Wi-Fi 802.11ac, NFC, A-GPS, ГЛОНАСС, защиту IP68 и полезную опцию Always-On Display.
Отмечается, что подобной скидки магазинам удалось добиться благодаря снижению закупочной стоимости девайса компанией Samsung. Новый ценник не влияет на сертификацию Samsung Galaxy A5 (2017) в российском регионе, и он все также будет поддерживать работу с российскими сетями LTE 4G.
Стоит напомнить, что телефон оснащен 5,2-дюймовым дисплеем стандарта Super AMOLED. В аппаратной основе работает процессор Exynos 7880, а к нему прилагается модуль ОЗУ с объемом 3 гигабайта и встроенный носитель данных на 32 Гб. Разрешение фронтальной и основной камер идентичное – 16 мегапикселей. Оборудование питается электричеством от аккумулятора с емкостью 3000 мАч. Можно выделить модемы Bluetooth 4.2 LE, Wi-Fi 802.11ac, NFC, A-GPS, ГЛОНАСС, защиту IP68 и полезную опцию Always-On Display.
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Добавил: Роман Мирный Сегодня, 15:10