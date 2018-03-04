АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Восстание машин уже началось и технологии искусственного интеллекта порабощают человечество
EUR 69.47 USD 56.66
Курс валют на 03.03.2018

В России «упали» цены на смартфон Samsung Galaxy A5 (2017)

На рынке России снизилась стоимость мобильного устройства Samsung Galaxy A5 (2017), который появился в стране в январе прошлого года. Таким образом, его ценник упал с отметки 27 990 до 16 970 рублей.

В России «упали» цены на смартфон Samsung Galaxy A5 (2017)


Отмечается, что подобной скидки магазинам удалось добиться благодаря снижению закупочной стоимости девайса компанией Samsung. Новый ценник не влияет на сертификацию Samsung Galaxy A5 (2017) в российском регионе, и он все также будет поддерживать работу с российскими сетями LTE 4G.

Стоит напомнить, что телефон оснащен 5,2-дюймовым дисплеем стандарта Super AMOLED. В аппаратной основе работает процессор Exynos 7880, а к нему прилагается модуль ОЗУ с объемом 3 гигабайта и встроенный носитель данных на 32 Гб. Разрешение фронтальной и основной камер идентичное – 16 мегапикселей. Оборудование питается электричеством от аккумулятора с емкостью 3000 мАч. Можно выделить модемы Bluetooth 4.2 LE, Wi-Fi 802.11ac, NFC, A-GPS, ГЛОНАСС, защиту IP68 и полезную опцию Always-On Display.
Технологии / Главные новости
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 15:10
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В плазменном шаре был замечен двигающийся
Лолита Милявская напомнила пользователям Сети,
Ученые: В этом году на нашу планету обрушатся 30
Ученые: Лечение онкологии стало возможным
Toyota создала подразделение для разработки
Пользователи Сети считают, что молодой супруг
В 2018 году Apple выпустит бюджетный MacBook Air
Новое купе Mercedes-AMG GT показали на тизерах в
Более 40 городов по всему миру полностью перешли
Внедорожник Toyota RAV4 2019 года представили на
СМИ: Пианист Олег Полянский был любовником
В Москве сотрудники полиции задержали сошедшего с
Питание беременной матери влияет на скорость
Немецкие социал-демократы согласились создать
Борис Гребенщиков после госпитализации в клинику
Мама Тимати Симона Юнусова разрешает 3-летней
Игорь Николаев трогательно поздравил Аллу
Анна Седокова недовольна услугами аэропорта
Дана Борисова опубликовала пост, в котором
Еврокомиссия выделит Украине 32,5 млн евро на
Российские ученые восстанавливают скелет мамонта
Аукцион шкатулок для сигар собрал более €1,4 млн
Зять Ольги Зарубиной Евгений Гудков хочет
50-летняя Памела Андерсон готова выйти замуж в
Тутта Ларсен рассказала о своем отношении к
Роза Сябитова огорчила поклонников рассуждениями
В Facebook чат-боты ставят пользователям ложные
Сын Полины Гагариной приобрел метеорит, в
В России «упали» цены на смартфон Samsung Galaxy
Рестайлинговый кроссовер Honda Pilot запечатлён
Просмотреть все новости