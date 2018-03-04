АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Восстание машин уже началось и технологии искусственного интеллекта порабощают человечество
EUR 69.47 USD 56.66
Курс валют на 03.03.2018

Анастасия Волочкова подвергалась критике после посещения бразильского ресторана из-за нового образа

Балерина опубликовала в Instagram фото после посещения столичного бразильского ресторана вместе с любовником Михаилом. Анастасия Волочкова сразу подверглась критике из-за нового образа и стала объектом для насмешек со стороны недоброжелателей.

Она позировала перед камерами с короной из перьев на голове, восхищаясь проведенным карнавалом в заведении. Подписчики сразу сравнили звезду с цирковой лошадью и отметили, что в последнее время она сильно поправилась. Лишь немногие лица позитивно ценили необычный внешний вид Анастасии Волочковой, после чего новой темой для дискуссии стало видео.

Анастасия Волочкова подвергалась критике после посещения бразильского ресторана из-за нового образа


На нем Михаил танцевал вместе с артистками, а пользователи сетей заметили, что мужчина движется намного пластичнее балерины. Также многим людям показались странными лица девушек, хотя сама звезда предпочла не реагировать на выпады завистников.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:20
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В плазменном шаре был замечен двигающийся
Лолита Милявская напомнила пользователям Сети,
Ученые: В этом году на нашу планету обрушатся 30
Ученые: Лечение онкологии стало возможным
Toyota создала подразделение для разработки
Пользователи Сети считают, что молодой супруг
В 2018 году Apple выпустит бюджетный MacBook Air
Новое купе Mercedes-AMG GT показали на тизерах в
Более 40 городов по всему миру полностью перешли
Внедорожник Toyota RAV4 2019 года представили на
СМИ: Пианист Олег Полянский был любовником
В Москве сотрудники полиции задержали сошедшего с
Питание беременной матери влияет на скорость
Немецкие социал-демократы согласились создать
Борис Гребенщиков после госпитализации в клинику
Мама Тимати Симона Юнусова разрешает 3-летней
Игорь Николаев трогательно поздравил Аллу
Анна Седокова недовольна услугами аэропорта
Дана Борисова опубликовала пост, в котором
Еврокомиссия выделит Украине 32,5 млн евро на
Российские ученые восстанавливают скелет мамонта
Аукцион шкатулок для сигар собрал более €1,4 млн
Зять Ольги Зарубиной Евгений Гудков хочет
50-летняя Памела Андерсон готова выйти замуж в
Тутта Ларсен рассказала о своем отношении к
Роза Сябитова огорчила поклонников рассуждениями
В Facebook чат-боты ставят пользователям ложные
Сын Полины Гагариной приобрел метеорит, в
В России «упали» цены на смартфон Samsung Galaxy
Рестайлинговый кроссовер Honda Pilot запечатлён
Просмотреть все новости