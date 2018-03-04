Анастасия Волочкова подвергалась критике после посещения бразильского ресторана из-за нового образа

Она позировала перед камерами с короной из перьев на голове, восхищаясь проведенным карнавалом в заведении. Подписчики сразу сравнили звезду с цирковой лошадью и отметили, что в последнее время она сильно поправилась. Лишь немногие лица позитивно ценили необычный внешний вид Анастасии Волочковой, после чего новой темой для дискуссии стало видео.На нем Михаил танцевал вместе с артистками, а пользователи сетей заметили, что мужчина движется намного пластичнее балерины. Также многим людям показались странными лица девушек, хотя сама звезда предпочла не реагировать на выпады завистников.