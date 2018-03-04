Китай расширит список профессий астронавтов для орбитальной станции

По его словам, китайская космическая программа на данный момент обладает необходимым потенциалом для создания орбитальной станции. Также он упомянул, что в текущем году космическое агентство страны проведет третий набор в астронавты, при этом в список кандидатов будут допускаться не только пилоты, но и инженеры с другими нужными экспертами.Ян Ливэй утверждает, что было бы неплохо кроме представителей ВВС Китая набирать в астронавты обычных граждан, которые заняты в той или иной научной области.Стоит отметить, что китайская орбитальная станция должна быть выведена в космос в 2022 году.