Китай расширит список профессий астронавтов для орбитальной станции
В этом году космическое руководство Китая собирается расширить список профессий астронавтов, которые пригодятся на китайской орбитальной станции. Подобную идею высказал представитель 1-й сессии Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК) 13-го созыва, а также по совместительству первый космонавт страны, Ян Ливэй.
По его словам, китайская космическая программа на данный момент обладает необходимым потенциалом для создания орбитальной станции. Также он упомянул, что в текущем году космическое агентство страны проведет третий набор в астронавты, при этом в список кандидатов будут допускаться не только пилоты, но и инженеры с другими нужными экспертами.
Ян Ливэй утверждает, что было бы неплохо кроме представителей ВВС Китая набирать в астронавты обычных граждан, которые заняты в той или иной научной области.
Стоит отметить, что китайская орбитальная станция должна быть выведена в космос в 2022 году.
По его словам, китайская космическая программа на данный момент обладает необходимым потенциалом для создания орбитальной станции. Также он упомянул, что в текущем году космическое агентство страны проведет третий набор в астронавты, при этом в список кандидатов будут допускаться не только пилоты, но и инженеры с другими нужными экспертами.
Ян Ливэй утверждает, что было бы неплохо кроме представителей ВВС Китая набирать в астронавты обычных граждан, которые заняты в той или иной научной области.
Стоит отметить, что китайская орбитальная станция должна быть выведена в космос в 2022 году.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 13:50