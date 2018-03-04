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Китай расширит список профессий астронавтов для орбитальной станции

В этом году космическое руководство Китая собирается расширить список профессий астронавтов, которые пригодятся на китайской орбитальной станции. Подобную идею высказал представитель 1-й сессии Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК) 13-го созыва, а также по совместительству первый космонавт страны, Ян Ливэй.

Китай расширит список профессий астронавтов для орбитальной станции


По его словам, китайская космическая программа на данный момент обладает необходимым потенциалом для создания орбитальной станции. Также он упомянул, что в текущем году космическое агентство страны проведет третий набор в астронавты, при этом в список кандидатов будут допускаться не только пилоты, но и инженеры с другими нужными экспертами.

Ян Ливэй утверждает, что было бы неплохо кроме представителей ВВС Китая набирать в астронавты обычных граждан, которые заняты в той или иной научной области.

Стоит отметить, что китайская орбитальная станция должна быть выведена в космос в 2022 году.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 13:50
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