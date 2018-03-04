Ученые: Прием рыбьего жира во время беременности защищает будущего ребенка от пищевой аллергии

В процессе опытов была изучена информация, собранная в 400 научных трудах, а также участницами были два миллиона матерей и их малышей. После приема капсул на сроке беременности 20 недель и при грудном вскармливании, 30% детей не имели реакции на яйца. Также это относилось к пробиотикам из-за аналогичного эффекта.Ученые не нашли доказательств, что отказ от орехов или молочных продуктов во время беременности позитивно отражается на здоровье плода. Сейчас экзема и аллергические симптомы стали главной проблемой педиатров из многих стран. Потому нужно включить вышеперечисленные добавки в рацион, чтобы избежать проблемы.