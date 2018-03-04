Ученые: Прием рыбьего жира во время беременности защищает будущего ребенка от пищевой аллергии
Британские ученые выяснили, что прием рыбьего жира во время беременности защищает будущего ребенка от пищевой аллергии. Результаты работ опубликованы в научных журналах.
В процессе опытов была изучена информация, собранная в 400 научных трудах, а также участницами были два миллиона матерей и их малышей. После приема капсул на сроке беременности 20 недель и при грудном вскармливании, 30% детей не имели реакции на яйца. Также это относилось к пробиотикам из-за аналогичного эффекта.
Ученые не нашли доказательств, что отказ от орехов или молочных продуктов во время беременности позитивно отражается на здоровье плода. Сейчас экзема и аллергические симптомы стали главной проблемой педиатров из многих стран. Потому нужно включить вышеперечисленные добавки в рацион, чтобы избежать проблемы.
В процессе опытов была изучена информация, собранная в 400 научных трудах, а также участницами были два миллиона матерей и их малышей. После приема капсул на сроке беременности 20 недель и при грудном вскармливании, 30% детей не имели реакции на яйца. Также это относилось к пробиотикам из-за аналогичного эффекта.
Ученые не нашли доказательств, что отказ от орехов или молочных продуктов во время беременности позитивно отражается на здоровье плода. Сейчас экзема и аллергические симптомы стали главной проблемой педиатров из многих стран. Потому нужно включить вышеперечисленные добавки в рацион, чтобы избежать проблемы.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:50