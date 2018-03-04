Ученые: Две хурмы в ежедневном рационе позволят человеку нормализовать пищеварение, справиться с анемией и похудеть

Фрукт имеет много витаминов и микроэлементов, необходимых для организма, а также в нем есть пищевые волокна. Большое количество полезных веществ снижают уровень холестерина и замедляют процессы, связанные с переработкой сахара. Хурма имеет 70 ккал, но при этом дает чувство сытости, так что прекрасно подходит для диеты.В плодах есть витамины С и Р, помогающие избежать варикоза и повышающие эластичность сосудов, а магний и аналоги группы B ускоряют выработку серотонина. Человек сразу повышает свое настроение, а также избавляется от малокровия, потому что в этом природном целителе есть железо.