Ученые: Две хурмы в ежедневном рационе позволят человеку нормализовать пищеварение, справиться с анемией и похудеть
Ученые давно говорили о пользе сезонных фруктов для здоровья человека. Сейчас они выяснили, что две хурмы в ежедневном рационе позволят ему нормализовать пищеварение, справиться с анемией и похудеть.
Фрукт имеет много витаминов и микроэлементов, необходимых для организма, а также в нем есть пищевые волокна. Большое количество полезных веществ снижают уровень холестерина и замедляют процессы, связанные с переработкой сахара. Хурма имеет 70 ккал, но при этом дает чувство сытости, так что прекрасно подходит для диеты.
В плодах есть витамины С и Р, помогающие избежать варикоза и повышающие эластичность сосудов, а магний и аналоги группы B ускоряют выработку серотонина. Человек сразу повышает свое настроение, а также избавляется от малокровия, потому что в этом природном целителе есть железо.
Фрукт имеет много витаминов и микроэлементов, необходимых для организма, а также в нем есть пищевые волокна. Большое количество полезных веществ снижают уровень холестерина и замедляют процессы, связанные с переработкой сахара. Хурма имеет 70 ккал, но при этом дает чувство сытости, так что прекрасно подходит для диеты.
В плодах есть витамины С и Р, помогающие избежать варикоза и повышающие эластичность сосудов, а магний и аналоги группы B ускоряют выработку серотонина. Человек сразу повышает свое настроение, а также избавляется от малокровия, потому что в этом природном целителе есть железо.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:30