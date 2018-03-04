Пользователи сетей с помощью Google Maps нашли в Египте базу пришельцев

Структура имеет необычные формы и привлекает внимание гостей во время путешествий, но под землей могут находиться НЛО, которые прибыли сюда вместе с гуманоидами. Первые визиты внеземных существ на территорию страны были замечены 5000 лет назад, но с тех пор они могли поселиться среди людей.Исследования с помощью специальной аппаратуры зафиксировали необычные сигналы, идущие из этого места. Также многие люди сравнили объект с аналогом из “Звездных войн”, а специалисты продолжают изучение местности с такими аномалиями.