Пользователи сетей с помощью Google Maps нашли в Египте базу пришельцев
В последнее время с помощью Google Maps исследователи находят много необычных объектов. Пользователи сетей тоже решили использовать приложения и заметили в Египте базу пришельцев, отмеченную экспертом SecureTeam10.
Структура имеет необычные формы и привлекает внимание гостей во время путешествий, но под землей могут находиться НЛО, которые прибыли сюда вместе с гуманоидами. Первые визиты внеземных существ на территорию страны были замечены 5000 лет назад, но с тех пор они могли поселиться среди людей.
Исследования с помощью специальной аппаратуры зафиксировали необычные сигналы, идущие из этого места. Также многие люди сравнили объект с аналогом из “Звездных войн”, а специалисты продолжают изучение местности с такими аномалиями.
Структура имеет необычные формы и привлекает внимание гостей во время путешествий, но под землей могут находиться НЛО, которые прибыли сюда вместе с гуманоидами. Первые визиты внеземных существ на территорию страны были замечены 5000 лет назад, но с тех пор они могли поселиться среди людей.
Исследования с помощью специальной аппаратуры зафиксировали необычные сигналы, идущие из этого места. Также многие люди сравнили объект с аналогом из “Звездных войн”, а специалисты продолжают изучение местности с такими аномалиями.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:20