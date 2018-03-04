Ученые: Использование телефона за столом делает людей несчастными и отвлекает от общения

Во время исследования 90% добровольцев признались, что часто проверяют звонки и не могут сосредоточиться на работе, а также не имеют возможности для бесед с близкими людьми и друзьями. Специалисты попросили 300 участников во время обеда с семьей или коллегами просто убирать гаджеты, а потом рассказать о своих ощущениях.Оказалось, что без привычных предметов люди стали испытывать радость и счастье. Также позитивное состояние наблюдалось у участников эксперимента до принятия информации, потому что они смогли говорить с собеседниками без устройств.