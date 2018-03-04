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Канье Уэст в аэропорту справил нужду перед супругой Ким Кардашьян и фотографами

В сетях были опубликованы снимки, сделанные в японском аэропорту Ханеда. Канье Уэст после выхода из самолета справил нужду перед супругой Ким Кардашьян и фотографами.

Несмотря на неловкую ситуацию, она весело смеялась, глядя на супруга, который использовал для своих нужд стену. Все люди подумали, что Канье Уэст просто употребил много жидкости во время полета, но сам виновник скандала просто решили изобразить процесс, чтобы развеселить Ким Кардашьян.

Канье Уэст в аэропорту справил нужду перед супругой Ким Кардашьян и фотографами


Пользователи сетей уже привыкли к вызывающему поведению пары, так что не удивились, посмотрев данный сюжет. Недавно модель решила показать фанатам новый цвет волос и прическу, но ее заподозрили в копировании сестры Кайли, любящей носить цветные парики.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 10:25
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