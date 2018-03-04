Люди во время путешествия к центру Земли могут увидеть подземные материки – Ученые

Земная кора с 70- метровой толщиной становится первой преградой для путешественников, но во время свободного падения для ее преодоления достаточно минуты. Затем перед глазами возникает мантия, состоящая из магния, железа и кремния с кислородом. Она охватывает 85% территории Земли.Вышеописанные объекты находятся недалеко от ядра и могут скрываться под Тихим океаном и Африкой, а дальше начинается озеро из расплавленного металла с температурой – 5000 градусов. Внешняя часть сменяется сердцевиной ядра с высоким давлением.