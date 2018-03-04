В России открылась добыча сланцевой нефти

Месторождение Баженовская свита изучалось геологами порядка 50 лет, пишет портал "Вести.Ru". Предположительные запасы сланцевой нефти оцениваются в 100 млрд т. Председатель правления российской нефтяной корпорации Александр Дюков утверждает, что нефть в данном регионе высококачественная, легкая и чистая. В процессе добычи и разработки месторождения применяются исключительно отечественные наработки, что снижает себестоимость всего проекта.Нефть Баженовской свиты заполняет собой древнюю породу, чей возраст составляет 145 млн лет. Для дробления камня применяется методика закачки воды под давлением в 500 атмосфер, а выделенной энергии хватит для фонтанирования нефти.