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В России открылась добыча сланцевой нефти

Компания ПАО "Газпром нефть" приступила к разработке крупного сланцевого месторождения нефти, которое сможет выдавать до 10 млн т топлива ежегодно. Такие объемы черного золота позволят обойти США по показателям добычи сланцевой нефти.

В России открылась добыча сланцевой нефти


Месторождение Баженовская свита изучалось геологами порядка 50 лет, пишет портал "Вести.Ru". Предположительные запасы сланцевой нефти оцениваются в 100 млрд т. Председатель правления российской нефтяной корпорации Александр Дюков утверждает, что нефть в данном регионе высококачественная, легкая и чистая. В процессе добычи и разработки месторождения применяются исключительно отечественные наработки, что снижает себестоимость всего проекта.

Нефть Баженовской свиты заполняет собой древнюю породу, чей возраст составляет 145 млн лет. Для дробления камня применяется методика закачки воды под давлением в 500 атмосфер, а выделенной энергии хватит для фонтанирования нефти.
Экономика / Главные новости
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 12:10
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