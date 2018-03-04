Фанатов поразил неудачный образ Ларисы Долиной на юбилее Вячеслава Зайцева

На вечере в “Русской песне” были показаны лучшие коллекции 80-летнего именинника, а артистка выбрала для сцены образ морячки, надев юбку и тельняшку, но поклонники раскритиковали такой стиль, не подходящий звезде.Многие люди были шокированы внешним видом Ларисы Долиной, отметив, что она чрезмерно увлеклась инъекциями ботокса. Также им не понравился крой наряда, подчеркнувшего все недостатки фигуры исполнительницы. Недоброжелатели сразу назвали артистку “морячкой на пенсии”, которая на вечере выглядела хуже Аллы Пугачевой.