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Фанатов поразил неудачный образ Ларисы Долиной на юбилее Вячеслава Зайцева

Юбилей Вячеслава Зайцева превратился в грандиозный праздник, так как модельера пришли поздравить его коллеги и звезды, среди которых была певица. Неудачный образ Ларисы Долиной поразил фанатов после просмотра фото в Instagram и вызвал с их стороны негативную реакцию.

На вечере в “Русской песне” были показаны лучшие коллекции 80-летнего именинника, а артистка выбрала для сцены образ морячки, надев юбку и тельняшку, но поклонники раскритиковали такой стиль, не подходящий звезде.

Фанатов поразил неудачный образ Ларисы Долиной на юбилее Вячеслава Зайцева


Многие люди были шокированы внешним видом Ларисы Долиной, отметив, что она чрезмерно увлеклась инъекциями ботокса. Также им не понравился крой наряда, подчеркнувшего все недостатки фигуры исполнительницы. Недоброжелатели сразу назвали артистку “морячкой на пенсии”, которая на вечере выглядела хуже Аллы Пугачевой.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:35
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