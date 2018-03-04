К 2025 году Китай построит инновационный рентгеновский телескоп eXTP

Сотрудник института рассказал, что телескоп, работающий с жестким излучением, будет на уровне европейских аппаратов, чей запуск намечен на 2022 год (проект LOFT) и 2028 год (проект ATHENA). За последние годы Китай доказал способность к реализации самых невероятных и технологически сложных программ, подчеркивает ученый.Над телескопом eXTP работают около 100 научных институтов из 20 государств, в том числе из Америки. Согласно прогнозам ученых, рентгеновская обсерватория проработает на орбите порядка 10 лет. Телескоп позволит астрофизикам исследовать объекты, изучение которых невозможно с Земли.