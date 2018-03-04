Агата Муцениеце показала фото с двухлетней дочерью

В Instagram появился новый снимок актрисы, который она посвятила своей маленькой принцессе Мии. На кадре мама и малышка, видимо, еще находятся в роддоме. Актриса к фото добавила теплые слова поздравления своей дочери, а также восхищения и любви к ней. Для Агаты маленькая Мия - самая лучшая на свете и "воплощение дочки-мечты". Даже сейчас актриса не может поверить, что человек способен сотворить подобное чудо – дать жизнь. Счастливая мама рассказывает, что с рождением Мии дом стал настоящим, семья – больше и веселее и вспоминает, как ей было страшно не совладать с двумя детьми.Конечно же, в ответ на такой пост фолловеры поздравляли и маму и дочь, желали девочкам здоровья, любви и отмечали, что они очень похожи друг на друга.