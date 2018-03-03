Ученые обнаружили странную сверхмассивную черную дыру, растущую с аномальной скоростью
Ученые обнаружили огромную аномально быстро растущую черную дыру, которая бросает вызов законам физики. Отныне все, что знали исследователи раньше об этих космических воронках, перечеркнуто.
Ранее считалось, что черные дыры в центре галактик растут в тандеме со звездными скоплениями вокруг них - по мере расширения галактики черная дыра будет расти, питаясь материалом, который она поглощает. До сих пор каждая найденная сверхмассивная черная дыра существовала в галактике соответствующего размера - чем больше черная дыра, тем больше галактика вокруг нее.
Как оказалось, это не всегда так. WISE1029 + 0501 представляет собой галактику скромного размера, которая, основываясь на предыдущих предположениях, должна иметь маленькую черную дыру. Однако оказалось, что в ее центре расположена неожиданно большая сверхмассивная черная дыра, не соответствующая размерам галактики.
По словам Тохру Нагао, профессора Университета Эхиме, эта новая информация - это большое дело, которое меняет то, как мы рассматриваем черные дыры:
«Мы, астрономы, не понимаем реальной связи между активностью сверхмассивных черных дыр и звездообразованием в галактиках. Поэтому многие астрономы, включая нас, стремятся наблюдать реальную сцену взаимодействия между ядерным оттоком и звездообразующей активностью, раскрывая тайну космической эволюции.» - рассказал Тохру Нагао, профессор Университета Эхиме, считающий, что обнаружение столь странной черной дыры меняет полностью все теории, через призму которых изучались раннее эти космические воронки.
Обнаруженная аномалия является показателем того, что в космосе происходят процессы, не до конца изученные учеными. Способность человека наблюдать Вселенную за последние несколько лет значительно возросла, поэтому все чаще стали открываться пробелы в знаниях. Человечество, наконец, начинает понимать, насколько невежественно, что является естественным первым шагом к возможности со временем понять процессы, происходящие во Вселенной.
Ученым придется пересмотреть причину роста черных дыр. Если эти гравитационные стоки не растут по размеру относительно употребленного количества пищи, должно быть что-то еще, что вызывает их развитие.
Ранее считалось, что черные дыры в центре галактик растут в тандеме со звездными скоплениями вокруг них - по мере расширения галактики черная дыра будет расти, питаясь материалом, который она поглощает. До сих пор каждая найденная сверхмассивная черная дыра существовала в галактике соответствующего размера - чем больше черная дыра, тем больше галактика вокруг нее.
Как оказалось, это не всегда так. WISE1029 + 0501 представляет собой галактику скромного размера, которая, основываясь на предыдущих предположениях, должна иметь маленькую черную дыру. Однако оказалось, что в ее центре расположена неожиданно большая сверхмассивная черная дыра, не соответствующая размерам галактики.
По словам Тохру Нагао, профессора Университета Эхиме, эта новая информация - это большое дело, которое меняет то, как мы рассматриваем черные дыры:
«Мы, астрономы, не понимаем реальной связи между активностью сверхмассивных черных дыр и звездообразованием в галактиках. Поэтому многие астрономы, включая нас, стремятся наблюдать реальную сцену взаимодействия между ядерным оттоком и звездообразующей активностью, раскрывая тайну космической эволюции.» - рассказал Тохру Нагао, профессор Университета Эхиме, считающий, что обнаружение столь странной черной дыры меняет полностью все теории, через призму которых изучались раннее эти космические воронки.
Обнаруженная аномалия является показателем того, что в космосе происходят процессы, не до конца изученные учеными. Способность человека наблюдать Вселенную за последние несколько лет значительно возросла, поэтому все чаще стали открываться пробелы в знаниях. Человечество, наконец, начинает понимать, насколько невежественно, что является естественным первым шагом к возможности со временем понять процессы, происходящие во Вселенной.
Ученым придется пересмотреть причину роста черных дыр. Если эти гравитационные стоки не растут по размеру относительно употребленного количества пищи, должно быть что-то еще, что вызывает их развитие.