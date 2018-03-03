АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Подводный дом Жака-Ива Кусто стал доказательством реальности жизни людей в морских глубинах
EUR 69.47 USD 56.66
Курс валют на 03.03.2018

Ученые обнаружили странную сверхмассивную черную дыру, растущую с аномальной скоростью

Ученые обнаружили огромную аномально быстро растущую черную дыру, которая бросает вызов законам физики. Отныне все, что знали исследователи раньше об этих космических воронках, перечеркнуто.

Ученые обнаружили странную сверхмассивную черную дыру, растущую с аномальной скоростью


Ранее считалось, что черные дыры в центре галактик растут в тандеме со звездными скоплениями вокруг них - по мере расширения галактики черная дыра будет расти, питаясь материалом, который она поглощает. До сих пор каждая найденная сверхмассивная черная дыра существовала в галактике соответствующего размера - чем больше черная дыра, тем больше галактика вокруг нее.

Как оказалось, это не всегда так. WISE1029 + 0501 представляет собой галактику скромного размера, которая, основываясь на предыдущих предположениях, должна иметь маленькую черную дыру. Однако оказалось, что в ее центре расположена неожиданно большая сверхмассивная черная дыра, не соответствующая размерам галактики.

По словам Тохру Нагао, профессора Университета Эхиме, эта новая информация - это большое дело, которое меняет то, как мы рассматриваем черные дыры:

«Мы, астрономы, не понимаем реальной связи между активностью сверхмассивных черных дыр и звездообразованием в галактиках. Поэтому многие астрономы, включая нас, стремятся наблюдать реальную сцену взаимодействия между ядерным оттоком и звездообразующей активностью, раскрывая тайну космической эволюции.» - рассказал Тохру Нагао, профессор Университета Эхиме, считающий, что обнаружение столь странной черной дыры меняет полностью все теории, через призму которых изучались раннее эти космические воронки.

Обнаруженная аномалия является показателем того, что в космосе происходят процессы, не до конца изученные учеными. Способность человека наблюдать Вселенную за последние несколько лет значительно возросла, поэтому все чаще стали открываться пробелы в знаниях. Человечество, наконец, начинает понимать, насколько невежественно, что является естественным первым шагом к возможности со временем понять процессы, происходящие во Вселенной.

Ученым придется пересмотреть причину роста черных дыр. Если эти гравитационные стоки не растут по размеру относительно употребленного количества пищи, должно быть что-то еще, что вызывает их развитие.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 23:14
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ляйсан Утяшева доказала всем, что после
В Meizu готовят две новые модификации смартфона
Специалисты назвали реальный срок «жизни» iPhone
Стивен Хокинг сравнил начало зарождения Вселенной
CPU Ryzen 7 2700X будет работать на частоте
Людям стыдно выбрасывать еду из-за опасности
Тюменский кадет придумал развивающую настольную
Эксперты высказали предположения относительно iOS
Задохнувшиеся из-за потепления виноградины могут
Поклонники Аллы Пугачевой заметили ее сутулость
«Яндекс» запустил в работу сервис по адресной
Ученые: Мурчание котов может залечить
Ученые: Летучие драконы существуют и являются
В британском городе Хинкли открывается музей
Уже завтра состоится концерт Игоря Николаева
Ученые обнаружили странную сверхмассивную черную
В Госдуме собираются вернуть медработников в
Российские звезды поддержали Владимира Путина на
Аргентинский водитель из Санта-Фе подвез фантом
Стали известны цены на новый кроссовер Toyota IZOA
Отказ от гаджетов может стать причиной
Ученые определили существование шести новых видов
Специалисты из Австралии печатают взрывчатку
Власти Польши оценили долг Германии по репарациям
Поклонники обеспокоены состоянием здоровья
Бизнесмены хотят покинуть соцсети и выбросить
Huawei показала планшеты MediaPad новой генерации
Поклонники в восторге от нового образа Эвелины
Pagani планирует выпустить электрический суперкар
Ученые: Водоросли помогут астронавтам долететь до
Просмотреть все новости