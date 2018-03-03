Ученые обнаружили странную сверхмассивную черную дыру, растущую с аномальной скоростью

Ранее считалось, что черные дыры в центре галактик растут в тандеме со звездными скоплениями вокруг них - по мере расширения галактики черная дыра будет расти, питаясь материалом, который она поглощает. До сих пор каждая найденная сверхмассивная черная дыра существовала в галактике соответствующего размера - чем больше черная дыра, тем больше галактика вокруг нее.Как оказалось, это не всегда так. WISE1029 + 0501 представляет собой галактику скромного размера, которая, основываясь на предыдущих предположениях, должна иметь маленькую черную дыру. Однако оказалось, что в ее центре расположена неожиданно большая сверхмассивная черная дыра, не соответствующая размерам галактики.По словам Тохру Нагао, профессора Университета Эхиме, эта новая информация - это большое дело, которое меняет то, как мы рассматриваем черные дыры:«Мы, астрономы, не понимаем реальной связи между активностью сверхмассивных черных дыр и звездообразованием в галактиках. Поэтому многие астрономы, включая нас, стремятся наблюдать реальную сцену взаимодействия между ядерным оттоком и звездообразующей активностью, раскрывая тайну космической эволюции.» - рассказал Тохру Нагао, профессор Университета Эхиме, считающий, что обнаружение столь странной черной дыры меняет полностью все теории, через призму которых изучались раннее эти космические воронки.Обнаруженная аномалия является показателем того, что в космосе происходят процессы, не до конца изученные учеными. Способность человека наблюдать Вселенную за последние несколько лет значительно возросла, поэтому все чаще стали открываться пробелы в знаниях. Человечество, наконец, начинает понимать, насколько невежественно, что является естественным первым шагом к возможности со временем понять процессы, происходящие во Вселенной.Ученым придется пересмотреть причину роста черных дыр. Если эти гравитационные стоки не растут по размеру относительно употребленного количества пищи, должно быть что-то еще, что вызывает их развитие.