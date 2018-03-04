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Испанские учёные: Обувь с выпуклой подошвой уменьшает боли в пояснице

Исследование, проведённое учёными из университета Валенсии (Испания), доказало полезность обуви с выпуклой подошвой. Как выяснилось, ношение специальных кроссовок или ботинок уменьшает болевые ощущения даже при хронических заболеваниях позвоночника.

Испанские учёные: Обувь с выпуклой подошвой уменьшает боли в пояснице


Что предпишут врачи пациенту, страдающему от болей в спине и позвоночнике? Специальные физические упражнения. Однако специалисты Валенсийского университета предположили: профилактические упражнения вполне возможно заменить… ношением ортопедической обуви! Главное условие для «лечебной» обувки таково: ботинки, туфли или кроссовки должны иметь выпуклую подошву. В эксперименте, проведенном с 40 добровольцами из Валенсии, участники были разделены на две подгруппы. Одни начали носить спецобувь, другие продолжали пользоваться своими привычными кроссовками или сапогами. Через 4 недели оказалось, что те, кто носил обувь с выпуклой подошвой, значительно укрепили мышцы, поддерживающие позвоночный столп и уменьшили боли в спине!

В работе испанских исследователей указано, что ношение вышеописанной обуви стимулирует кровоснабжение тканей и тренирует мышцы спины. Таким образом, уменьшаются боли даже при хронических заболеваниях позвоночника. Носить кроссовки/ботинки с выпуклой подошвой не обязательно круглосуточно, достаточно шести часов в день.
Наука / Главные новости
Добавил: Максим Литвиненко Сегодня, 09:10
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