Испанские учёные: Обувь с выпуклой подошвой уменьшает боли в пояснице

Что предпишут врачи пациенту, страдающему от болей в спине и позвоночнике? Специальные физические упражнения. Однако специалисты Валенсийского университета предположили: профилактические упражнения вполне возможно заменить… ношением ортопедической обуви! Главное условие для «лечебной» обувки таково: ботинки, туфли или кроссовки должны иметь выпуклую подошву. В эксперименте, проведенном с 40 добровольцами из Валенсии, участники были разделены на две подгруппы. Одни начали носить спецобувь, другие продолжали пользоваться своими привычными кроссовками или сапогами. Через 4 недели оказалось, что те, кто носил обувь с выпуклой подошвой, значительно укрепили мышцы, поддерживающие позвоночный столп и уменьшили боли в спине!В работе испанских исследователей указано, что ношение вышеописанной обуви стимулирует кровоснабжение тканей и тренирует мышцы спины. Таким образом, уменьшаются боли даже при хронических заболеваниях позвоночника. Носить кроссовки/ботинки с выпуклой подошвой не обязательно круглосуточно, достаточно шести часов в день.