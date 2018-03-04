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Адское ранчо Скинуокер: Место оборотней и НЛО является проходом в иной мир

В американском штате Юта есть адское ранчо Скинуокер, пользующееся дурной славой у местного населения. Место оборотней и НЛО является проходом в иной мир, о чем красноречиво говорят 400 аномальных инцидентов.

Адское ранчо Скинуокер: Место оборотней и НЛО является проходом в иной мир


Индейцы до сих пор рассказывают о тропе колдуна, который умел превращаться в животных, а также никогда не выращивали на проклятой земле урожай. Эти ужасы не остановили в 90-х годах семью Шерман от покупки отличной территории для ранчо, где была вода и пастбища на фоне небольших рощ. Сюда вела единственная дорога, но новые владельцы были шокированы видом множества замков в доме, возле которого стояли огромные столбы из металла с цепями. Первые неприятности начались после появления странных кругов на полях, после чего сюда заглянул крупный волк, абсолютно не реагировавший на людей. Он схватил теленка и после многих выстрелов оставался невредимым, утащив законный трофей в заросли. Следы зверя внезапно обрывались, а небольшой кусок плоти, выбитый ружьем, издавал ужасный запах гнили и принадлежал особи, жившей тут в плейстоценовом периоде.

Адское ранчо Скинуокер: Место оборотней и НЛО является проходом в иной мир


Затем стали появляться иные собратья, оставляющие раны на теле лошадей и исчезающие без следа, после чего были замечены яркие птицы и зловещее полупрозрачное существо, издающее страшные звуки. Ночами окрестности освещались ярким свечением, и из-под земли доносился шум незримого оборудования, а утром фермеры находили большие ямы без грунта. В небе часто появлялись НЛО, имеющие различные формы, после которых пролетали взрывающиеся облака. Один объект опустился вниз вместе с огромной фигурой пришельца в темной одежде и закрытым лицом. Больше всего людей беспокоили светящиеся шары, проявляющие большой интерес к животным. Когда собаки погнались за незваным гостем, от них остались только выжженные круги на земле с черной субстанцией.

Адское ранчо Скинуокер: Место оборотней и НЛО является проходом в иной мир


Существа стали уничтожать стадо, не оставляя крови в тушах скота без глаз, а дальше пропали кошки и племенные быки оказались запертыми в контейнере. В доме были замечены призраки, гремящие дверями, так что американцы пожелали избавиться от такого кошмара, но в последнюю ночь после продажи пришельцы решили взять у них кровь из пальцев, о чем красноречиво говорили пятна на простынях. Роберт Бигелоу приобрел аномальную изюминку за 20000 долларов, но пожелал, чтобы бывшие хозяева дальше работали в этом месте. Однако внеземные корабли гуманоидов продолжали свои опыты, а на дереве был замечен рептилоид, возле которого стояло чудовище с головой собаки. После удачного выстрела оно рухнуло вниз, но кроме отпечатка лапы, напоминающего динозавра, больше ничего не было найдено. Шокированные американцы заметили странный подземный свет, открывающий проход, из которого выходила фигура черного человека, после чего он исчезал. Однако при попытках снять его на камеру, пленки оказывались испорченными или техника выходила из строя. Незримые существа плескались в воде и пугали стадо животных, после чего в воздухе долго стоял запах мускуса. В конце 2008 года новый владелец решил прекратить все исследования, потому что не мог дать ответов на такие явления. Сейчас ранчо охраняется его сотрудниками, и вход сюда воспрещен, но больше никто не хотел пожить в аномальной зоне, желая разгадать ее тайну.
dzen / Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:00
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