Стивен Хокинг сравнил начало зарождения Вселенной с точкой в виде Южного полюса нашей планеты

Он отметил, что в космическом пространстве тогда ничего не было, приведя в качестве аргументов теорию Эйнштейна. После континуума времени и пространства происходит деформация из-за энергии и массы. Также в постулатах квантовой гравитации описана замена времени мнимым аналогом, становящимся четвертым измерением в пространстве.Потому Вселенная могла выглядеть в виде искривленной поверхности, не имеющей границ. Она была обычной точкой, связанной с законами физики, после чего космические процессы стали создавать другие объекты.