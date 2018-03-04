Стивен Хокинг сравнил начало зарождения Вселенной с точкой в виде Южного полюса нашей планеты
Британский ученый во время интервью для StarTalk ответил на вопросы, касающиеся существования Вселенной до Большого взрыва. Стивен Хокинг сравнил ее зарождение с точкой в виде Южного полюса нашей планеты.
Он отметил, что в космическом пространстве тогда ничего не было, приведя в качестве аргументов теорию Эйнштейна. После континуума времени и пространства происходит деформация из-за энергии и массы. Также в постулатах квантовой гравитации описана замена времени мнимым аналогом, становящимся четвертым измерением в пространстве.
Потому Вселенная могла выглядеть в виде искривленной поверхности, не имеющей границ. Она была обычной точкой, связанной с законами физики, после чего космические процессы стали создавать другие объекты.
Он отметил, что в космическом пространстве тогда ничего не было, приведя в качестве аргументов теорию Эйнштейна. После континуума времени и пространства происходит деформация из-за энергии и массы. Также в постулатах квантовой гравитации описана замена времени мнимым аналогом, становящимся четвертым измерением в пространстве.
Потому Вселенная могла выглядеть в виде искривленной поверхности, не имеющей границ. Она была обычной точкой, связанной с законами физики, после чего космические процессы стали создавать другие объекты.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 06:15