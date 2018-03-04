Задохнувшиеся из-за потепления виноградины могут испортить качество вина

Они заметили, что нехватка кислорода становится причиной гибели клеток, а также может негативно отразиться на урожае. До сих пор специалисты не могли найти ответы на вопросы, связанные с гибелью винограда, но сейчас для исследования процессов был применен кислородный зонд. Во время подачи элемента воздуха поры на плодоножках ягод позволяли им дышать.Они связаны с каналами, идущими к клеткам, но природные катаклизмы вызывают у плодов кислородное голодание. Сорт Шираз вообще имеет маленькую зону для воздуха, так что он менее устойчив к перепадам климата и может быстро испортиться.