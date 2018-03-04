В Meizu готовят две новые модификации смартфона Meizu M6s

Отмечается, что в обновленных девайсах и дальше будут работать 5,7-дюймовый дисплей с разрешением HD+ и процессор Exynos 7872, который оснащается восемью ядрами и дополняется графическим чипом Mali-G71 MP1. Также останутся прежними основная и фронтальная камеры на 16 и 8 Мп соответственно с одинаковым показателем диафрагмы - f/2,0. Помимо этого стоит выделить батарею на 3000 мАч и операционную систему Flyme OS 6.2.Что касается изменений, то они будут заключаться в увеличенном объеме памяти. Так, в продаже должны появиться версии 4/64 и 6/128 Гб.На рынке эти Meizu M6s представят примерно в мае 2018 года. Цена моделей 4/64 и 6/128 Гб вырастет на 30 и 100 долларов соответственно.