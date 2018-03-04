Эксперты высказали предположения относительно iOS 12 от Apple

Экспертами ожидаются пусть незначительные, но действенные изменения в интерфейсе iOS 12. Для примера, давно ожидается появление нового экрана блокировки. Так же, есть необходимость обновить регулировку громкости, которая не будет заполнять своим видом размер всего дисплея на iPhone. Помимо прочего, ожидают энтузиасты появление в «операционке» актуального в настоящее время гостевого режима. От последнего можно ожидать заметное ограничение действий пользователя, но для разрешения критических ситуаций он не заменим.Еще одна надежда экспертов, связанна с возможностью предложения в iOS 12, для всех владельцев «яблочных» девайсов, обновить действующую панель управления. Используя последнюю, любым юзером панель активируется свайпом, по направлению от левого угла в сторону правого. Другими изменениями подразумевается быстрый вызов FaceTime, в ходе управления камерой, а так же добавление режима для разделения экрана.