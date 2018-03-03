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Ученые: Мурчание котов может залечить человеческие раны

Американские ученые выяснили, что пушистые домашние питомцы приносят пользу своим владельцам и сохраняют их здоровье. Мурчание котов может залечить человеческие раны.

Во время опытов стало известно, что животные издают звуки на частоте 150 Гц. Это благотворно отражается на раненых мышцах или костях, а также помогает хозяину избавиться от напряжения. Оно также позволяет ускорить восстановительные процессы организма после перелома.

Ученые: Мурчание котов может залечить человеческие раны


Ученые заметили, что кошачьи звуки помогают человеку избавиться от стресса, а также лечат одышку. Потому владельцы кошек редко страдают от сердечных недугов и могут всегда получить помощь от природных целителей.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:50
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