АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Подводный дом Жака-Ива Кусто стал доказательством реальности жизни людей в морских глубинах
EUR 69.47 USD 56.66
Курс валют на 03.03.2018

Ученые: Летучие драконы существуют и являются разновидностью афроаравийских агам

В странах Юго-Восточной Азии существует летучие драконы, являющиеся разновидностью афроаравийских агам. Ученые насчитали 30 видов миниатюрных рептилий, которые не представляют опасности для людей.

Draco имеют кожные складки, поддерживаемые ложными ребрами, что позволяет им летать на 20-метровом расстоянии между деревьями. Также самцы имеют такой аналог на горле, выполняющий роль стабилизатора, а в роли руля выступает 12-сантиметровый хвост. Особи живут на кронах деревьев и редко спускаются на землю.

Ученые: Летучие драконы существуют и являются разновидностью афроаравийских агам


Драконы поражают удивительной окраской, собравшей все цвета радуги, но это помогает 21-сантиметровым рептилиям быть незаметными для врагов. Они питаются насекомыми и отлично ловят бабочек или жуков, но змеи с птицами являются врагами представителей фауны. Самки откладывают яйца в трещинах коры, а после появления на свет малыши могут жить самостоятельно через несколько недель.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:40
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ляйсан Утяшева доказала всем, что после
В Meizu готовят две новые модификации смартфона
Специалисты назвали реальный срок «жизни» iPhone
Стивен Хокинг сравнил начало зарождения Вселенной
CPU Ryzen 7 2700X будет работать на частоте
Людям стыдно выбрасывать еду из-за опасности
Тюменский кадет придумал развивающую настольную
Эксперты высказали предположения относительно iOS
Задохнувшиеся из-за потепления виноградины могут
Поклонники Аллы Пугачевой заметили ее сутулость
«Яндекс» запустил в работу сервис по адресной
Ученые: Мурчание котов может залечить
Ученые: Летучие драконы существуют и являются
В британском городе Хинкли открывается музей
Уже завтра состоится концерт Игоря Николаева
Ученые обнаружили странную сверхмассивную черную
В Госдуме собираются вернуть медработников в
Российские звезды поддержали Владимира Путина на
Аргентинский водитель из Санта-Фе подвез фантом
Стали известны цены на новый кроссовер Toyota IZOA
Отказ от гаджетов может стать причиной
Ученые определили существование шести новых видов
Специалисты из Австралии печатают взрывчатку
Власти Польши оценили долг Германии по репарациям
Поклонники обеспокоены состоянием здоровья
Бизнесмены хотят покинуть соцсети и выбросить
Huawei показала планшеты MediaPad новой генерации
Поклонники в восторге от нового образа Эвелины
Pagani планирует выпустить электрический суперкар
Ученые: Водоросли помогут астронавтам долететь до
Просмотреть все новости