Ученые: Летучие драконы существуют и являются разновидностью афроаравийских агам

Draco имеют кожные складки, поддерживаемые ложными ребрами, что позволяет им летать на 20-метровом расстоянии между деревьями. Также самцы имеют такой аналог на горле, выполняющий роль стабилизатора, а в роли руля выступает 12-сантиметровый хвост. Особи живут на кронах деревьев и редко спускаются на землю.Драконы поражают удивительной окраской, собравшей все цвета радуги, но это помогает 21-сантиметровым рептилиям быть незаметными для врагов. Они питаются насекомыми и отлично ловят бабочек или жуков, но змеи с птицами являются врагами представителей фауны. Самки откладывают яйца в трещинах коры, а после появления на свет малыши могут жить самостоятельно через несколько недель.