Ученые: Летучие драконы существуют и являются разновидностью афроаравийских агам
В странах Юго-Восточной Азии существует летучие драконы, являющиеся разновидностью афроаравийских агам. Ученые насчитали 30 видов миниатюрных рептилий, которые не представляют опасности для людей.
Draco имеют кожные складки, поддерживаемые ложными ребрами, что позволяет им летать на 20-метровом расстоянии между деревьями. Также самцы имеют такой аналог на горле, выполняющий роль стабилизатора, а в роли руля выступает 12-сантиметровый хвост. Особи живут на кронах деревьев и редко спускаются на землю.
Драконы поражают удивительной окраской, собравшей все цвета радуги, но это помогает 21-сантиметровым рептилиям быть незаметными для врагов. Они питаются насекомыми и отлично ловят бабочек или жуков, но змеи с птицами являются врагами представителей фауны. Самки откладывают яйца в трещинах коры, а после появления на свет малыши могут жить самостоятельно через несколько недель.
Draco имеют кожные складки, поддерживаемые ложными ребрами, что позволяет им летать на 20-метровом расстоянии между деревьями. Также самцы имеют такой аналог на горле, выполняющий роль стабилизатора, а в роли руля выступает 12-сантиметровый хвост. Особи живут на кронах деревьев и редко спускаются на землю.
Драконы поражают удивительной окраской, собравшей все цвета радуги, но это помогает 21-сантиметровым рептилиям быть незаметными для врагов. Они питаются насекомыми и отлично ловят бабочек или жуков, но змеи с птицами являются врагами представителей фауны. Самки откладывают яйца в трещинах коры, а после появления на свет малыши могут жить самостоятельно через несколько недель.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:40