Аргентинский водитель из Санта-Фе подвез фантом автостопщика

Он по дороге на работу часто подвозит студентов или рабочих, идущих пешком, но в этот раз случились странные события. Водитель заметил 17-летнего парня, на котором была одежда военного курсанта. Он попросил подбросить его к перекрестку, возле которого находилось кладбище.Когда пассажир вышел из салона, человек услышал запах гари и заметил на коврике отпечатки ботинок, но сам спутник растворился в воздухе. Пользователи были поражены загадочными событиями и высказали много предположений по такому поводу.