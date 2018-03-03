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Аргентинский водитель из Санта-Фе подвез фантом автостопщика

В сетях было опубликовано сообщение от аргентинского водителя из Санта-Фе. Мужчина во время поездки подвез фантом автостопщика, после чего заявил об инциденте в полицию.

Он по дороге на работу часто подвозит студентов или рабочих, идущих пешком, но в этот раз случились странные события. Водитель заметил 17-летнего парня, на котором была одежда военного курсанта. Он попросил подбросить его к перекрестку, возле которого находилось кладбище.

Аргентинский водитель из Санта-Фе подвез фантом автостопщика


Когда пассажир вышел из салона, человек услышал запах гари и заметил на коврике отпечатки ботинок, но сам спутник растворился в воздухе. Пользователи были поражены загадочными событиями и высказали много предположений по такому поводу.
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 22:50
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