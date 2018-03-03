Ученые: Водоросли помогут астронавтам долететь до Красной планеты из-за выработки кислорода
Российские ученые выяснили, что водоросли помогут астронавтам долететь до Красной планеты из-за выработки кислорода. Они уже создали фотобиореактор, способный обеспечить существование людей в условиях космоса.
Последние расчеты показали, что полет к планете занимает 500 суток, а также необходимо иметь ресурсы для жизнедеятельности во время пребывания на Марсе. Для такого полета требуется задействовать 58 тонн, но ракетные установки не способны перевезти такое количество важного груза.
Данное оборудование может решить возникшую проблему и выращивать водоросли хлореллы, став первой ступенью в биологической системе. Раньше СМИ сообщали, что американцы прервали опыты, связанные с имитацией колонизации объекта из-за ЧП в комплексе, но пока никто не знает подробностей.
Последние расчеты показали, что полет к планете занимает 500 суток, а также необходимо иметь ресурсы для жизнедеятельности во время пребывания на Марсе. Для такого полета требуется задействовать 58 тонн, но ракетные установки не способны перевезти такое количество важного груза.
Данное оборудование может решить возникшую проблему и выращивать водоросли хлореллы, став первой ступенью в биологической системе. Раньше СМИ сообщали, что американцы прервали опыты, связанные с имитацией колонизации объекта из-за ЧП в комплексе, но пока никто не знает подробностей.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 21:00