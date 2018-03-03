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В Госдуме собираются вернуть медработников в образовательные учреждения

В Госдуме планируют внести изменения в законодательстве о «школьной медицине». Дмитрий Морозов, представитель из комитета по охране здоровья рассказал, что готовится документ о возвращении медработников в образовательные учреждения.

Во время поездки на форум депутатов в Удмуртии Морозов рассказал, что начиная с двадцатых чисел текущего месяца, начнут вноситься изменения по поводу школьной медицины. Инициатором таких изменений в законодательстве стал комитет.
В Госдуме собираются вернуть медработников в образовательные учреждения

Известно, что речь идет именно о четырех изменениях. Про ответственность родителей, которые обязаны предоставлять всю информацию про здоровье своего ребенка в школу, особенно если школьник нуждается в специальных условиях. О занятиях физкультурой и спортом в целом, а также о возможности учителей предоставить первую помощь. Дмитрий Морозов указал, что обязательным условием в законодательстве является возвращение медицинских работников в образовательные учреждения.
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Добавил: Oleneva Вчера, 23:10
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