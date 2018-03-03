Отказ от гаджетов может стать причиной апокалипсиса из-за неумения людей писать

Сейчас современные пользователи не хотят думать и запоминать полученную информацию, потому что привыкли пользоваться приложениями. Там есть все нужные сведения, включая дни рождения друзей, а потому количество общений в сетях продолжат возрастать, занимая время человека.Он уже привязан к красным точкам в уголках иконок, ставших мозгами, а потому сильно расстраивается после потери устройства, где есть все необходимые записи. Несмотря на ощущение спокойствия, родителям не стоит допускать к смартфонам детей долгое время, чтобы они смогли научиться читать и писать лично.