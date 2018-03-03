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Отказ от гаджетов может стать причиной апокалипсиса из-за неумения людей писать

Психологи отметили, что в последнее время люди стали слишком зависимы от гаджетов. Потому отказ от них может стать причиной апокалипсиса из-за неумения писать.

Сейчас современные пользователи не хотят думать и запоминать полученную информацию, потому что привыкли пользоваться приложениями. Там есть все нужные сведения, включая дни рождения друзей, а потому количество общений в сетях продолжат возрастать, занимая время человека.

Отказ от гаджетов может стать причиной апокалипсиса из-за неумения людей писать


Он уже привязан к красным точкам в уголках иконок, ставших мозгами, а потому сильно расстраивается после потери устройства, где есть все необходимые записи. Несмотря на ощущение спокойствия, родителям не стоит допускать к смартфонам детей долгое время, чтобы они смогли научиться читать и писать лично.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 22:30
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