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Ученые определили существование шести новых видов карликовых муравьедов

Учеными Бразилии подробно изучены карликовые муравьеды. Исследованы данные по их морфологическим, морфометрическим и молекулярным данным, в результате удалось описать шесть новых представителей видов, принадлежащих роду Cyclopes.

По имеющимся ранее данным, для карликового муравьеда был определен только одни вид. Его представители описаны шведским натуралистом Карлом Линеем, который подробно их исследовал еще 250 лет назад. Среда обитания представителей данных животных - тропические леса Центральной и Южной Америки. Живут они преимущественно на деревьях, при этом на землю почти не спускаются.
Ученые определили существование шести новых видов карликовых муравьедов


С целью детального изучения карликовых муравьедов, учеными были организованы 17 экспедиций. В ходе которых исследователи обнаружили, что у животные есть существенные отличия, представленные формой черепа, цветом и структурой шерсти. Так же установлено, что выявленные особенности указывают на факты принадлежности их к различным существующим популяциям.

Экспертами составлены описания шести новых представителей видов из семейства карликовых муравьедов. Причем, анализы указали на этапы развития изучаемых млекопитающих, разделение между которыми произошло 30 млн. лет назад. Специалисты связали исторический процесс разделения на виды, со значительными изменениями ландшафта существовавшего амазонского бассейна.
Наука
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 22:20
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